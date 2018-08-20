首間原民音樂高中 今天開學

2018-08-20

〔記者黃以敬／台北報導〕國內首間原住民實驗高中今日誕生！

原聲國際學院 落腳新北關渡

二○○八年在南投縣玉山腳下，台灣原聲教育協會成立了體制外的原聲音樂學校，讓原住民小孩了解自己的天賦及能力；十年後，台灣第一所民間籌辦的原住民高中「原聲國際學院」今日開學，希望原鄉孩子的音樂路與升學結合、可以走得更長，甚至可走回家鄉服務更多人。

十年前，為「讓世界聽見玉山唱歌」，在南投信義鄉推動成立「台灣原聲童聲合唱團」的國小校長馬彼得與建中退休老師廖阿貫等人，成立台灣原聲教育協會。他們在玉山山腳成立假日住宿學校，借用羅娜國小及東埔國小校舍，招收優秀原住民學童，利用週六、日及寒暑假，實施國英數自社等學科課業輔導，並透過合唱團、打擊樂團等音樂教學傳承族群文化。

原聲合唱團 原為體制外學校

十年來，原聲合唱團的歌聲傳遍國內外，被推崇為「台灣維也納」的世界級童聲合唱團。但廖阿貫指出，第一屆課輔的小孩已上大學二年級，孩子們漸漸長大，為升學、就業被迫分散各地，有人放棄音樂，有人甚至因離鄉背井而變壞，成立原住民學校的想法不能再等。

實驗三法通過，辦學更彈性，成本及限制大減，協會決定成立原住民實驗高中。同屬基督教體系的新北市關渡基督學院因學生減少而同意出借校舍，原聲國際學院確定落腳新北市。為了讓今年國中畢業的孩子就有高中可讀，協會更趕在八月十三日拿到設校許可，今日就要開學。

讓原鄉孩子音樂路 走得更長

原聲學院校長邱媛美指出，今年首批十位學生都是南投原鄉學生，學校採一年四學季（Quater）制，一季收費五千元，學費、教科書、雜費、住宿費「全包」。而由於從課輔走入正式學校，高中須有國英數、音樂學理等分科，目前聘請老師都快比學生多，經費主要靠募款。未來會擴大招收國外原住民學生，透過音樂及原民教育與國際接軌，更希望能催生國家級的合唱團。

廖阿貫指出，希望讓原民孩子透過音樂了解到無論學業或就業，自己有能力決定未來。有課輔孩子建立了自信，勇於勸服了父親不再酗酒，未來更希望這些孩子可以回到家鄉服務，把部落發展起來。