中國內陸湖泊搬運船 越界澎湖 動機可疑

2018-08-20

船上無漁具及魚貨 出現我海域

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕航行中國內陸湖泊的中國湖南籍「湘漢壽輔0515號」搬運船，昨竟越界至澎湖海域，被澎湖海巡隊查獲，由於湘號船上無任何漁具及魚貨，出現我國海域極不單純，海巡偵辦人員懷疑該船肩負情蒐任務或走私，人船扣回釐清疑點，這也是澎湖海巡首度查獲中國湖南籍的搬運船。

澎湖海巡隊指出，昨天上午六時二十二分，於小門西北十六．六浬發現一艘百噸級的中國漁船「湘漢壽輔0515號」越界形跡可疑，經警示拒

不受檢，海巡人員強行登檢後發現船上六人，卻無任何漁具及魚貨。

海巡懷疑 肩負情蒐任務或走私

據了解，依船號「湘漢壽輔0515號」判斷，「漢壽」是位在中國湖南北部、洞庭湖西濱的縣城，人口七十六萬，屬內陸湖泊船隻，「輔」則是搬運船，依據中國各省漁船都有獨立編號，也互不越界作業，內陸湖泊搬運船突然出現在澎湖海域，加上漁船無任何漁具或魚貨，動機可疑，尤其空船進入澎湖西嶼小門外海，懷疑肩負情蒐任務或疑似走私，因此將人船帶回進行偵訊釐清疑點。

來自中國福建霞埔的船老大則表示，這艘船是在湖南漢壽製造，透過買賣購入，十八日晚上十一時三十分從中國福建泉州港出發，由於中國伏漁季剛結束，中國魚貨價格居高不下，希望在第一時間搶收魚貨，收益會更高，所以開船出海尋找中國漁船船隊購買魚貨，但尚未買到魚貨就被查獲，海巡隊正進一步查證其說法。

另外中國漁船愈來愈企業化，也是值得注意發展的趨勢，中國漁船現在由公司經營，以船隊形式大舉越界，由於每趟出海長達兩、三個月，衍生出油料補給、魚貨新鮮度等問題，因此公司隨時調度油料補給船、魚貨搬運船等支援，才讓中國漁船肆無忌憚越界作業，先前澎湖海巡隊已多次查獲「運」字號油料補給船，此次則是首次查獲魚貨搬運船。