楊甦棣：美對台軍售或出現新機會

2018-08-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國防部上週公布最新「中國軍力報告」，指中國從未放棄武力統一台灣，更研發及部署先進軍力，圖謀向台發動軍事突襲。美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣對中國持續升高軍事壓力表達擔憂。他說明，當習政權的基礎受到挑戰時，為了轉移人民注意，可能會向台灣採取進一步的魯莽行為。在這樣的趨勢下，他也認為，「美國對台軍售或許將出現新的機會」。

憂中國持續升高軍事壓力

楊甦棣近日透過電郵回覆本報記者提問時說，美國對台政策不變。而美軍持續在區域內扮演角色，隨時做好準備，這些作為都是在向北京發出訊號，強調「不會放任北京威脅或騷擾台灣」。

美國五角大廈十六日發布最新「中國軍力報告」指出，中國從未放棄武力統一台灣。中國對台採取說服及脅迫的兩手策略，一面要求台灣接受「九二共識」，另一面則全方位提升解放軍軍力，以期必要時可在縝密規劃下對台全面開戰。

對於相關報告內容，楊甦棣除強調美國對台政策不變外，楊也坦言，他擔憂中國領導人習近平在國內的政權基礎若受到挑戰，將可能採取進一步的魯莽行為，因為唯有如此才能夠轉移人民對於其領導失序的注意力。

楊甦棣也提醒台灣「必須謹慎以待」，以免為習近平升高不當行為提供藉口。楊也肯定地說，在這動盪不安的時期，蔡總統和她的團隊迄今展現了令人敬佩的自制力。由於中國持續升高軍事壓力，楊也認為，美國對台軍售或許將出現新的機會。

美不會放任北京威脅台灣

至於近期蔡總統出訪友邦，高調過境美國洛杉磯與休士頓，外界認為是美國對台政策有所改變的訊號？對此，楊甦棣回答說，他認為美國對台政策的整體架構將維持穩定，包括AIT新館的落成揭示了美國對台灣的長久承諾，加上近日新處長酈英傑到任等，都反映這個趨勢。楊甦棣相當肯定酈英傑這項人事任命，因酈英傑擁有豐富經驗，是嫻熟相關事務的專業人士，接任這個職位展現了美國將與台灣維持緊密關係。