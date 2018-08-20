申領中國居住證 須捺指紋

2018-08-20

被監控風險超級大 捺下去就無法回頭

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／綜合報導〕中國政府昨天公布「港澳台居民居住證申領發放辦法」，台灣居民居住證除與中國一般身分證格式接軌外，申領辦法並明列須採集指紋。對此，立委及專家不約而同示警，指中國是高度控制的社會，人權紀錄又相當糟糕，收集此種敏感個資「風險超級大」。如今台灣民眾擁有選擇自由，但做出此選擇後就無法回頭，「真的要三思」。

陸委會也提醒，捺指紋可使陸方對於在陸居住的台灣民眾採取更嚴格的監控作為，可能產生一定風險，民眾應多加注意。

恐造成人權極大傷害

行政院資通安全處處長簡宏偉說，指紋是個人生物特徵之一，當指紋被中國當局儲存後，不知會被拿去作何種用途，民眾捺指紋等於同意將生物特徵提供給對方，這會有個資及人權問題；而當指紋被中國拿去後，對岸可能將整片生物特徵儲存下來，或將指紋轉換成一組數字紀錄，民眾的隱私及個資就被共產黨掌握及鎖定，若被不當運用，將造成極大的人權傷害。

民進黨立委王定宇說，中國是個高度控制的社會，收集所有資料的目的就是為了控制，「不是不做壞事就沒關係」，而是只要中國對你不高興、或想讓你恐懼的時候，所掌握的資料「就會變成你的致命傷」。

民進黨立委劉世芳也指出，就兩岸政治而言，這是另一種統戰台灣的手法；她認為台灣政府應審慎考慮兩套社會資源有無排斥問題。

台權會副秘書長施逸翔指出，任何國家想搜集人民個資的方式都有侵害隱私的疑慮，都應該要抗議。指紋是敏感個資，對象又是「長期人權紀錄非常糟糕」的中國政府，背後目的非常可疑，「風險超級大」，呼籲台灣民眾「真的要三思」。

中國公安部等單位十九日宣布，將從九月一日起實施「港澳台居民居住證」措施，台灣居民居住證格式與中國一般身分證接軌，用於在中國「證明身分」。

中國政府網昨進一步公告「港澳台居民居住證」申領發放辦法全文，辦法定義「台灣居民」指的是在台灣地區定居且「不具有大陸戶籍的中國公民」。另明列居住證將登載資訊，包括姓名、性別、出生日期、居住地住址、公民身分號碼、本人相片、指紋資訊等，意即將向申請方採集個人指紋資訊。