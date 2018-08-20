新課綱怎考 閱讀理解能力重中之重

2018-08-20

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕十二年國教社會領綱如何評量？引發關注，國教院課程中心主任洪詠善表示，社會領綱素養導向的試題命題原則，主要是「生活脈絡情境化」；試題須與學生的生活情境結合，測量學生是否具備整合運用的能力，跨科、跨課、跨冊進行整合性的多元評量，學生的閱讀理解能力將是重點中的重點。

國教院正在研發範例試題，以糖廠社區再生題目為例，以一個同學參加旗山糖廠社區舉行的百年尋寶之旅為題幹，了解糖廠社區是起源於日治時期設立的「旗尾製糖所」，因糖廠有勞工需求，因而發展成聚落，社區居民多為糖廠員工，隨著糖廠沒落，出現人口嚴重外流。題目提供旅遊摺頁，亦提供社區歷年人口統計表等資訊，題目取材自當地旗山鎮誌、農村再生計畫等。學生須回答鐵道旗尾線的廢棄與拆除原因，糖廠社區居民希望透過社區營造達成什麼目的等。

此外，社會新課綱最大特點是撥出部分課堂節數，要學生進行「探究活動與實作」。社會領綱副召集人、政大副教授金仕起表示，歷史科過去比較教條化，直接由課綱給予明確答案，但新課綱重視探究、發現、認識和解決問題的能力，甚至「預留空白」作為老師就地取材和帶領學生去探究的節數。教學內容可能是史地跨域結合，如涉及現代議題，就可能是歷史、地理、公民，甚至環境生態等整合跨域的學習內容。

重書寫 大考不再偏選擇題

大考中心主任劉孟奇說，今年學測和指考已有素養考題，不再強調知識點的記憶背誦，考察學生能否把知識運用出來，國教轉向強調「思維訓練」，讓孩子學會邏輯、分析、歸納、統整，辨別及評價眼前知識合理與否等。以今年大考為例，衛生紙漲價議題被改寫成搶購奶粉命題，指考歷史科則呈現不同史料，要考生辨別史觀，以及分析有問題的史料解釋等。大考配合新課綱，未來將更重視學生書寫，不再偏重選擇題，預計明年八月將先公告一一一學年大考參考試卷與考試說明。