十二年國教社會領綱 將增程序正義內容

教材避免單一族群觀點 審議嚴謹延至9月定案
〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕教育部課審大會昨日再審議社會領域課綱，學生委員希望增加國中歷史課的台灣史比例相關提案未通過，歷史課維持台灣、中國、世界等一比一比一的比例。另昨日通過提案，建議增加有關程序正義內容，且未來教科書編寫時，應盡量避免單一族群觀點敘寫。由於課綱審議嚴謹卻也緩慢，預計社會領綱及十二年國教主要學科課綱，都要到九月才能審議完成並發布。
歷史維持台灣、中國、世界等比例
教育部次長林騰蛟說明，昨審議社會科領綱，學生委員蕭竹均、廖浩翔等提案新增「程序正義」，增加技術型高中、綜合型高中的公民科學習內容，添加「為什麼程序正義是重要的」等字眼，讓學生在學習國家追訴及處罰犯罪的過程中，了解程序正義的重要性。課審大會討論後，無異議通過。
課審委員陳張培倫則提案建議普高「教材編選」的文字敘寫，應避免落入單一族群觀點，如歷史事件上，針對原住民事件用「進剿」來描述官軍攻擊，對原民學生造成心理負面陰影。課審大會也通過該提案，要求選用中性文字書寫。
但蕭竹均、廖浩翔另外提案，在國中歷史課的學習主題中，有關歷史的基礎觀念、歷史考察等內容，台灣史的學習節數不得低於總節數的二分之一，比草案中的三分之一還多，但經在場委員投票後，並未通過，仍維持台灣、中國、世界等分域重點各佔三分之一的比例。
成效靠教師 專家建議組校內社群研討
有關課綱推動，前台中市教育局長顏慶祥認為，未來課綱的實踐與成效，須靠教師教學，建議老師應在校內組成專業社群，比如歷史科老師可共同備課、討論內容、研發教材等。他舉英國中學（國中）教羅馬史為例，老師直接分組討論，要學生收集當年政治、經濟、文化等多面向資料，學生一次即可統整、跨域學習。
教科書可彈性編審 拚108學年如期上路
林騰蛟說，目前課綱進度，社會領域剩附錄內容，廿五日將持續審議，尚有綜合、藝術、自然及技術型高中的十五群科等課綱待審議，因審議進度難掌握，恐須延至九月才能審完。但因已有教科書可彈性編審的配套，比如改單冊送審制，目標仍要讓新課綱在一○八學年如期上路。