世界飛最快的鳥 落難台中民宅

2018-08-19

〔記者許國楨、張軒哲／台中報導〕台中市張姓市民在自家庭院發現一隻翅膀受傷的保育類動物「遊隼」，擔心牠有攻擊性而不敢捕捉送醫，只好向轄區三分局東區所求助，警方通報動保處前來帶走療傷、妥適照料。

對鳥類很有研究的荒野保護協會志工韓偉成表示，遊隼是台灣體型最大、最壯碩的隼，俯衝時速可達300km左右，是目前世界飛行速度最快的鳥，有些戰鬥機、重機都以遊隼命名。遊隼獵食目標有黃頭鷺、家燕、家鴿或野鴿等，在台灣屬過境鳥及冬候鳥，但有些個體會滯留度過夏季，也曾在北海岸地區有繁殖紀錄。