星巴克有狼 富家男偷拍7000餘張

2018-08-19

〔記者陳恩惠、邱俊福、張慧雯／台北報導〕知名連鎖咖啡店星巴克位於內湖的門市廁所，被人藏放HTC RE水管相機暗中拍錄，該相機還可遠端遙控錄影，讓色男如同觀看「直播」般偷窺被害人如廁。警方查知洲子街門市至少有三名女子受害，另一家門市尚未拍到畫面就被發現，已鎖定家族開公司、擁有多筆房地產的近四十歲富有男子涉案，近將傳喚追查。

偷拍好幾年 一、兩百女子受害

內湖警方追查時還發現更驚人案情，當把查扣的相機記憶卡送台北市刑警大隊科偵隊「還原」，清查已刪除或格式化的紀錄，赫見偷拍檔案超過一百Ｇ，時間可回溯數年，所拍照片逾七千張以上，受害女子超過一、兩百人；解析偷拍地點，除了星巴克至少有兩家門市遭暗裝RE相機，還有其他餐廳、賣場、咖啡廳洗手間。

RE相機可遠端遙控 如同看直播

全案起於今年五月二十四日，一名女客到星巴克洲子街門市的男女共用洗手間如廁，發覺置物架角落有微弱亮光，進而發現一只白色水管狀物，詳看竟是迷你攝錄影機，趕緊報警。警方調閱監視器，發覺有名男子在被害人發現廁內異狀後慌張離開，還一度在店外滑一跤，過濾出男子使用星巴克專屬隨行卡付款，認定此男涉嫌。

警方檢視相機內影片，找到六段錄影畫面，確認錄到的是該門市廁內情況；色男應是利用該相機遠端控制功能，守在距離洗手間不遠處「直播監看」，該相機還能自動將相片或影片備份到雲端，之後趁著廁內沒人時取回相機。

到了今年六月間，內湖另一間星巴克門市的店員打掃女廁時，發覺有異物從馬桶下方掉落，赫見也是RE相機，上面還黏貼著膠帶，應是有人將相機黏在水箱下方偷拍如廁。經檢視記憶卡，發現遠端遙控尚未開啟錄影功能，研判偷拍狼剛將相機黏上去沒多久，因沒黏妥掉落致曝光，記憶卡內無影像。

星巴克昨天表示，現今各門市都已導入防偷拍偵測系統，門市也每天定時檢查，請消費者放心。警方建議，投宿旅店、更衣或如廁等，應先察看四周環境是否有可疑人出現及不當擺設，另外關掉房間內的燈，降低照度，讓針孔攝影機等偷拍工具無法錄下清楚畫面。