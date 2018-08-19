2018-08-19

〔特派記者蘇永耀、記者羅添斌／休士頓、台北連線報導〕蔡英文總統「同慶之旅」接近尾聲，十八日結束貝里斯訪問行程後，轉往美國休士頓過境一晚，總統在停留期間行程密集，將首訪美國國家航空暨太空總署（ＮＡＳＡ）詹森太空中心。總統還預計與美方人士會晤及聯繫。

台灣元首 第一次進美聯邦機構

這也是台灣首度有總統進入美國聯邦機構，在台灣旅行法通過後台美關係增溫，對於台美之間的正常交往，具有相當政治象徵意義。

蔡總統在當地時間十八日傍晚抵達休士頓，晚間將出席僑宴，這將比照去程在洛杉磯的僑宴，活動公開，媒體也可自由採訪。

蔡總統一行十九日上午將首訪ＮＡＳＡ的詹森太空中心。ＮＡＳＡ是聯邦政府下的獨立機構，負責制定、實施美國的太空計畫與太空科學的研究。詹森太空中心則負責協調管理美國的載人航天任務，包括控制太空梭的飛行和國際太空站的狀態，並設有美國太空人訓練中心。

台灣與ＮＡＳＡ 合作密切

據指出，我國與ＮＡＳＡ過去就有密切的合作關係，除了我國衛星計畫與ＮＡＳＡ有緊密合作的關係之外，由美國主導、十六國參與的太空磁譜儀ＡＭＳ計畫，就是由我國中研院院士丁肇中博士擔任計畫總主持人。台灣團隊則是由中研院、中央大學及軍方中科院共同組成，ＡＭＳ計畫中的亞洲監控中心就設在台灣，監控中心成立時，ＮＡＳＡ的副署長葛斯登梅爾（William H. Gerstenmaier）曾來台。

此外，軍方中科院與ＮＡＳＡ也有其他項目的合作，國際太空站上的太空級任務電腦，即由中科院研製，中科院目前也與ＮＡＳＡ合作執行「無人登月載具計畫」。

相關人士表示，總統這次去程過境美國洛杉磯，首度以國家元首身分視察我駐美機構，回程在休士頓則首度以總統身分進入美國聯邦機構，在過境規格上確有突破。

對於此次過境美國受到較以往更具規格的禮遇，總統十七日在貝里斯與媒體茶敘時，對美國政府表達感謝。被問及是否希望將來能夠正式訪問華府？總統沒有正面回應，只表示這次過境還是美方秉持便利、舒適、安全、尊嚴等原則，有些事情也更為便利。總統說，無論過境或其他到美國行程，主要還是要以實際需要為主。

將與蔡總統於休士頓會合的總統府秘書長陳菊，稍早先飛抵亞歷桑那州鳳凰城與僑胞會面。陳菊透過新聞稿表示，來訪鳳凰城也是向對台友好的聯邦參議員馬侃致意，馬侃因罹患腫瘤養病中，總統特別安排她順訪鳳凰城送花致意。