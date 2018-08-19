新聞分析》薪資M型化 提升生產力才是王道

2018-08-19

記者鄭琪芳／特稿

基本工資審議委員會日前拍板月薪及時薪分別調漲五％及七．一四％，蔡總統認為有助於改善低薪問題，賴揆則說對物價影響輕微。然而，現在台灣面臨的不是單純的低薪問題，而是「薪資Ｍ型化」問題，調高基本工資只能治標，讓勞工生產力跟上經濟結構轉變，才能真正解決問題。

根據主計總處調查，二○一七年受僱員工平均總薪資（含經常性薪資、加班費、年終獎金等）四萬九九八九元，雖創歷年新高，但有七成勞工薪資在平均以下。另，二○一七年所得最低二十％家庭，平均每戶負儲蓄一萬八三五一元；所得最高二十％家庭，平均每戶儲蓄六十八．六九萬元、儲蓄率三十三．四六％。

國內薪資結構出現「Ｍ型化」趨勢，主要是經濟結構加速改變，有些人生產力跟得上，薪水增加，有些人生產力跟不上，薪水反而減少，成為「Ｍ型」的兩端。台積電創辦人張忠謀日前就直言，進入AI時代，人力需求將大幅下降，五％至十％掌握技術的人可獲得高薪，但普遍會有低薪問題。

隨著經濟結構快速轉變，「薪資Ｍ型化」只會更加嚴重，加上物價上漲、房價居高，處於低薪這一端的民眾，當然覺得日子難過、對經濟成長無感。政府想要改善低薪情況，調高基本工資雖是最簡單作法，但效果已逐漸遞減，若薪資調幅過大、過快，還會產生負面效應。政府應該從教育、技術訓練等著手，以提升勞工生產力、改善學用落差等問題，如此才是治本之道。