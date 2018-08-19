171萬戶低所得家庭 連11年負儲蓄

2018-08-19

記者鄭琪芳／專題報導

根據行政院主計總處最新資料，去年所得最低二十％家庭（一七一．二萬戶）平均每戶「負儲蓄」一萬八三五一元，已連續十一年「負儲蓄」，但「負儲蓄」金額為近九年最低，顯示低所得家庭雖然開銷吃緊、甚至入不敷出，但近幾年情況已逐漸改善。

負儲蓄金額9年最低 情況逐漸改善

主計總處調查，去年所得最低二十％家庭，可支配所得三十三．八三萬元、增加二．七％；消費支出三十五．六六萬元、增加二．五％；由於可支配所得增幅高於消費支出增幅，因此低所得家庭負儲蓄金額減少一些。

主計長：流量減少 存量不一定少

主計總處官員表示，低所得家庭的「經濟戶長」，逾半是六十五歲以上老人，因而限縮所得增長，可能依靠儲蓄或退休金生活，所以出現「負儲蓄」的情況，不一定是貧窮；但另一半低所得家庭確實收入較低，生活比較困難。

行政院主計長朱澤民也說，年紀比較大的人，「花的錢會比賺的多」，因此所得「流量」減少，但「存量」可能不少，有不少存款等財富，所以不一定是「入不敷出」或「借貸度日」，這不是普遍的現象；且政府社福制度更趨健全，對「生老病死苦」都提供協助。

主計總處指出，二○一七年國內家庭共八五五．九萬戶，所得總額十一兆○六三四億，較二○一六年增加四．三六％；平均每戶所得總額一二九．二六萬，增加三．一三％；所得總額減掉「非消費支出」（稅費、利息支出等）後，平均每戶可支配所得一○一．八九萬，增加二．六％。

若將國內家庭按所得高低分成五等分，去年所得最低二十％家庭，平均可支配所得三十三．八三萬元，平均消費支出三十五．六六萬元；由於消費支出大於可支配所得，這些家庭平均每戶「負儲蓄」一萬八三五一元。

另外，所得次低二十％家庭雖未出現「負儲蓄」，但去年平均可支配所得六十二．七九萬、平均消費支出五十八．四五萬，平均每戶儲蓄僅四．三萬，還低於前年的五．八萬元，主要是消費增幅大於所得增幅，因此家庭開銷較前年吃緊。

相較之下，所得最高二十％家庭，去年平均可支配所得二○五．二九萬元，平均消費支出一三六．六萬元，平均一年可存下六十八．六九萬元，儲蓄率高達三十三．四六％。