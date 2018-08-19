ATM大當機》財金公司：IBM掛保證還是當

2018-08-19

8月初已異常

〔記者李靚慧、陳炳宏／台北報導〕昨日上午七時許全台ATM（自動櫃員機）跨行交易當機，讓財金公司擔心的狀況「竟然成真」。早在本月初，財金公司就已發現系統異常，負責系統的IBM公司未能徹底解決，當時還對財金公司掛保證表示不會有問題，結果還是在昨日上午發生全台大當機事件。

台灣IBM回應，昨日早上已在第一時間召集國內外專家團隊，協助客戶的服務盡快上線、恢復正常；目前IBM國內外專業團隊和研發人員正共同分析造成連線異常的log System。

財金公司負責建置維護的全台金融資訊跨行系統，所有銀行的金融帳戶跨行交易，都須透過財金公司的主機進行資訊交換。財金公司指出，該公司使用的是IBM大型主機「IMS系統」，近三十年都未發生過問題。

不過，據悉，本月初財金公司就曾發現該主機的處理系統「IMS」出現異常，所幸當天情節輕微，交易未受影響；但財金公司已驚覺「不尋常」，緊急要求IBM處理，卻始終無法找到問題的原因及解決之道。

據了解，財金公司一度發函IBM，要求徹底解決問題；IBM曾提供財金公司一個「暫解指令」，還「掛保證」表示「沒問題」，沒想到昨日竟發生全台大當機。財金公司指出，直到昨日，都只是暫時排除交易狀況，IBM的系統問題仍未解決，已緊急要求IBM盡速處理。

IBM軟體事業部總經理許仲言承諾，，會立即找到發生的原因，並提出解決方案，相信此類情形「不會再發生」，同時也會強化未來的預防機制。

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