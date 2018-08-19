全台ATM大當機 排除被駭

2018-08-19

昨跨行停擺2小時

〔記者李靚慧／台北報導〕昨日上午七點多，全台ATM（自動櫃員機）跨行交易停擺，經財金公司、IBM公司緊急處理，發現是「IBM大型主機IMS系統異常」，導致跨行交易停擺兩個小時，上午九時後恢復正常，這也是財金公司二○○三年發生全台ATM大當機後，近十五年來再度發生大規模ATM跨行交易當機事件。

財金公司15年來二度大當機

至於昨日交易失敗筆數、受影響客戶，財金公司表示，許多民眾交易失敗後，除了重複操作外，還會更換ATM嘗試再次交易，因此究竟多少人受影響仍需時間統計。不過，根據第二季資料，週六全日跨行提款（不含跨行轉帳）約十九萬筆、跨行轉帳三十七萬八千筆；上午七時至九時跨行提款約一萬五千筆、跨行轉帳約二萬四千筆。

昨日上午，部分民眾發現無法使用ATM跨行提款、轉帳，部分網友上網哀號「無法領錢買早餐」，才發現許多人使用ATM跨行提款都出現「連線逾時」的訊息，連查詢餘額都不行。

肇因內部ＩＢＭ系統異常

財金公司總經理林國良指出，昨日上午ATM跨行交易異常，主要是ATM連線訊息中斷，與外部資安、駭客攻擊等無關，純粹是內部IBM系統異常，跨行應用程式也是正常運作。財金公司指出，使用IBM大型主機「IMS系統」已近三十年，都未發生問題，但昨日IMS系統異常，導致跨行系統陸續發生異常。

IBM軟體事業部總經理許仲言解釋，主要是負責交易連線的交易軟體中一項保護機制發現異常，立即啟動保護；財金公司與IBM的團隊昨立即將所有交易軌跡保存下來，會將資料與國外實驗室討論原因。他說，日常金融交易的風險等級可分一至五級，昨日情況屬「非常輕微」的異常。

財金公司：民眾不會有財損

事實上，上次財金公司因系統異常而導致全台大當機事件，已是十五年前，當年有七家銀行、二千多台ATM跨行交易停擺，受影響交易筆數達二十萬筆。這次時隔十三年再度發生大當機事件，所幸是週六清晨交易量最清淡時間。

財金公司表示，民眾不會有財損，若使用ATM產生疑慮，可撥打財金公司客服專線（○二）二六三○一二二二，或向往來金融機構洽詢。財金公司、IBM公司也對昨日造成民眾不便表示歉意。