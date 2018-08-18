欠黨工退休金 國民黨台南、新營黨部遭法拍

2018-08-18

底價分別為1.3億及1.4億

〔記者陳鈺馥、徐義平／台北報導〕國民黨為炒熱府城選戰，在被查封的台南市黨部旁設立全台首座慰安婦銅像。據了解，台南地方法院九月四日將拍賣國民黨台南市黨部及台南新營區黨部的建物和土地，底價分別為一億三一六八萬元、一億四一八五萬元，創下黨產法拍以來最高拍價紀錄。

國民黨早年以「轉帳撥用」方式接受日產為黨產變賣，遭行政院黨產會追徵八．六億元拒繳，更積欠三○五位黨工退休金未發放，被黨工告到法院聲請強制執行。

目前已有8物件遭法拍

目前執行中或已拍出的法拍物件合計有八件，分別是台北市兩件、台南市兩件、高雄市一件及屏東市三件。其中，台南市兩件將於九月四日由台南地院執行第一次拍賣，分別是坐落於新營區民治路的新營區黨部、中西區中正路的台南市黨部，前者底價一億四一八五萬元、後者底價一億三一六八萬元，是目前八筆法拍案件中底價最高的前兩件。

國民黨日前在已於五月廿三日遭查封的台南市黨部前，設立全台首座慰安婦銅像，引發日本在台協會高度關切。不過，隨著黨部產權遭拍賣易主，銅像的前途恐怕也岌岌可危。

黨產會調查發現，國民黨台南市黨部原址在日治時期為北白川宮能久親王御舍營碑址，二戰後，該土地不明原因被國民黨長年無償占用，截至一九九○年以前，產權屬於國產局（改制為國產署）、台南市政府所有。

黨產會委員表示，依據地籍資料，位於台南市中正路二十三號的台南市黨部，這塊商業區土地共七個地號，一九八八年五月，國民黨台灣省黨部以四十九萬多元，先向國產局買下三．三坪畸零地；一九九○年九月，黨營事業啟聖投資再以一○五三萬元公告現值價格，向台南市政府買入五十坪土地。

黨產會委員指出，國民黨還用人頭於一九九○年六月，向國產局購得其中四筆地號、共七十四坪土地，三個月後馬上轉手給啟聖投資，由國民黨以一一五二萬六八二八元買下，取得台南市黨部全部產權，前後只花二二五四萬多元，有濃厚利益輸送、特權買地之嫌，未來將進一步調查。