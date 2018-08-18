國民黨拒繳8.6億 智庫、黨部查封

2018-08-18

行政執行署兵分多路 查封14筆建物與21筆土地

〔記者陳鈺馥、黃捷、施曉光、簡惠茹／台北報導〕國民黨以「轉帳撥用」方式將日產變黨產出售，行政院黨產會追徵八．六億元遭拒繳，全案移送強制執行。行政執行署去年九月查封台北市松山區黨部、國民黨智庫等建物，昨上午再度大動作派員兵分多路，查封十四筆建物與二十一筆土地及張貼封條，禁止國民黨移轉處分，下一階段將執行拍賣。

禁止移轉處分 將執行拍賣

鑑於去年查封松山區黨部及黨工宿舍時，遭國民黨北市議員率黨工阻撓，行政執行署台北分署昨以無預警方式，分別至國民黨智庫、松山區黨部，以及台北市萬華區、文山區和新店區黨工宿舍等地，逐一張貼封條查封。

國民黨痛批 惡意干擾選舉

對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，原本八月底就要成立台北市長參選人丁守中松山區後援會，辦公廳卻被突襲查封，蔡政府惡意干擾選舉，讓國民黨連辦公場地都沒有。丁守中表示，民進黨政府根本政治迫害，一旦他當上台北市長，馬上查封違法的黨產會。

台北分署主任執行官鍾志正回應，這些黨產去年九月早已查封登記，執行官同月二十七日就至部分標的現場執行，當時遭遇國民黨人士抗爭，才沒辦法順利勘驗、貼封條。分署後續做了其他調查，國民黨律師也表明願意配合，才會再度安排至現場查封，這些只是完備拍賣程序，與選舉無關；鍾志正也說明，這次共查封十四筆建物與二十一筆土地。

目前台北方面已進行拍賣的國民黨黨產共兩件，其中嘉興街宿舍第二拍降價後，以一五二六萬元拍出；另件南京東路黨工宿舍本月初第三拍，仍無人投標，台北分署目前以底價二一二五萬元公告變賣，黨產會暫未申請降價第四拍。

促轉會查智庫「神秘空間」遭拒

此外，促轉會昨派五人進入國民黨智庫，要調查建物內有無藏放威權統治時期之政治檔案，但黨工只願讓其待在會議室內，不願開放地下一樓「神秘空間」。

國民黨文傳會代理主委唐德明指出，促轉會事前完全沒有通知，由於突如其來，智庫人員只能以錄影存證方式因應。他並痛批行政執行署及促轉會在選舉只剩不到一百天之際，以這種鴨霸的方式侵門踏戶，根本就是變相幫執政黨助選。

促轉會官員則說，因線報指智庫地下室藏有黨史資料，為徵集政治檔案、還原歷史真相，促轉會「很有禮貌」地前往智庫了解，國民黨不願開放相關空間，後續將繼續調查。