漫博結合電競 衝55萬人次

2018-08-17

〔記者吳柏軒／台北報導〕漫畫、動畫、遊戲（ACG）多元產業大團結！第19屆漫畫博覽會昨開幕，今年首度跨界引入電競圈，祭出逾千攤位囊括所有泛娛樂內容，更不乏日本知名動畫導演、超夯女團、聲優、作家等跨洋加持，首日就吸引12萬人湧入；演員項婕如主演輕小說改編的電影，也現身會場拉抬人氣。

中華動漫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，今年漫博會主題「世界無限」，匯聚120家廠商、逾千個攤位熱鬧滾滾，5天展期共有38場舞台活動，國內活動場次逾半，估可吸引55萬人次觀展，上看2億元商機。