強化內需 總預算歲出首破2兆

2018-08-17

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會昨通過明年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第二期特別預算案，總預算案歲出規模首次突破二兆元大關，共編列二兆二二○億元。行政院長賴清德說，政院在嚴守財政紀律的前提下，適度擴張歲出規模，以強化內需，確保台灣經濟短中長期成長動能。

公共建設等6大面向 預算都有增加

賴揆會後召開記者會表示，近兩年經濟動能帶動稅收成長，得以支撐國家預算擴張的量能，行政院將持續落實「安居樂業」、「生生不息」、「均衡台灣」三大施政主軸，並在推動公共建設、強化科技發展與國防裝備、致力減輕家庭育兒負擔、積極培育人才及保障地方財源等六大面向的預算，均有適度成長。

一○八年度中央政府總預算案，歲入編列一兆九七七○億元，較一○七年度增加五七八億元，約增加三％；歲出編列二兆二二○億元，較一○七年度增加五五一億元，約增二．八％，歲入歲出相抵差短為四五○億元，較今年度預算數減少廿七億元。

社福支出居首 教科文成長幅度最多

從政事別來看，以社福支出四九二二億元居首，其次是教科文支出四二二八億元，國防支出占第三位，為三二九五億元，經濟發展支出二四八二億元占第四位。預算成長幅度居冠的則是教科文支出，增幅為六．九％。另由國防部主管的支出來看，明年度國防經費為三四六○億元（不含營舍改建等基金）。

政府明年將加強推動公共建設，公建計畫總預算加計前瞻特別預算編列二六三三億元，較今年增加二四一億元，約增十．一％，創一○一年度以來新高。

至於前瞻基建第二期特別預算案，歲出共編列二二七五億元，在一○八與一○九年度分別編列一○五三億元與一二二二億元，包括軌道建設四二二億元、水環境建設五九三億元、綠能建設一二二億元、數位建設二七八億元、城鄉建設七三一億元、因應少子化友善育兒空間建設二十三億元、食品安全建設六億元以及人才培育促進就業建設一○○億元。