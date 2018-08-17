台北中和福朋喜來登酒店聲明全文

2018-08-17

由於SPG.com會員訂房網站，片面認定台北中和福朋喜來登酒店為「中國台灣」，此舉違反已故企業體創辦人之理念，本飯店對此提出嚴正抗議，並自即日（2018/8/16）起，將向萬豪國際集團解除授權合約，恕不接受透過SPG訂房系統的新訂房預約。有住宿需求的賓客，歡迎直接致電飯店訂房組02-2221-3989，或至飯店官網預訂您的住宿行程，飯店網址：www.fourpoints.com.tw。

目前，本飯店已預訂住宿及用餐貴賓之權益，將不受任何影響，亦將秉持誠信、舒適的服務精神，誠摯接待每一位貴賓。

飯店也非常重視所有工作夥伴的權益，每一位任職於飯店的同仁，其福利、薪資暨年資等，均不會受任何影響。

台北中和福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Taipei, Zhonghe）由瓏山林事業股份有限公司於2000年設立，與喜達屋酒店集團（2016年9月與萬豪國際集團正式合併）合作並引進經營管理。

台北中和福朋喜來登酒店為瓏山林企業集團旗下之子公司，集團在新北市發跡，有鑒於當時新北市仍未有國際服務水準的飯店，提供來訪賓客住宿及當地顧客用餐，因此設立台北中和福朋喜來登國際飯店，讓賓客在本地享有高水準的餐飲及住宿服務。