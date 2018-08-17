2018-08-17

記者鄒景雯／特稿

85度Ｃ被道歉之後，未能換得明哲保身，中國持續傳出其在外賣網路平台被下架，台灣官網株連遭駭，或於敏感時刻遭到對岸地方食安部門突襲檢查等等的騷擾，這種保有施壓張力令商家噤若寒蟬，實則殺雞儆猴，企圖擴大恐怖外溢的作為，讓許多人想起邱吉爾的至理名言：在戰爭與屈辱之間選擇了屈辱，屈辱過後，仍得面對戰爭。

其實，面對中國這種假大空的國家，根本還不到當年英國因應納粹德國席捲歐洲時的艱難抉擇，只要遵照危邦不入、亂邦不居的處事原則，就知道這個時候在中國討生活，即使口袋麥克，基本上也是孔老夫子訓斥的「邦無道，富且貴焉，恥也」，低頭受辱早就應該列為成本的一部分。何況，這個時候不比過往，美國正在出手搖晃中國穩定的基石，以逼迫北京必得上桌交易，中國的經商環境，不僅可預測性變得更低，是危邦中的危邦，亂邦中的亂邦，同時還要有綁在一起被美國打擊的準備，什麼樣的台企可以承受得住這樣的兩面夾攻？

就因為中國的假想敵地位已成，為數頗眾的台灣製造業正在加速把生產線移出中國，所謂良禽擇木而棲，以趨吉避凶；類似像連鎖咖啡店這樣的服務業，前幾年確實搶進了內需市場的商機，但是無可諱言其專業與技術門檻，相對不難複製與取代，趕人送客的週期將愈來愈短，未來隨時被戴上高帽子，推到台上去批鬥的風險，只會愈來愈高。如此景況，適巧給台灣新一代年輕人很好的借鏡。

由這個寫實的案例，來看中國國務院昨天宣布推出的十八碼「台灣居民居住證」，號稱九月一日起開放台灣人申領，可取得與當地居民在公共服務上的「同等待遇」，即可發現北京的政策步調已經亂了套，一邊剛放狗咬人，一邊趕緊說歡迎入境發展，好聽叫恩威並濟，事實上應該是抵不住美國重拳下的失控，其中包括最挑到其神經的台灣因素。套句中國人自己察覺的：「美國拿台灣來捅你，你哪裡疼，它就往哪裡捅，捅得你機哩哇啦亂叫，還拿不出辦法」。這描述，真是形容到位。

台灣成了中國眼中的錐子，台灣人在中國長居的處境，應該是前所少見的局面；當中國崛起的曲線變了調，幾乎成了要綁緊安全帶、屏息以待的雲霄飛車時，這樣的中國夢，恐怕很難一夜好眠。