85℃事件 學者籲國人危邦不入

2018-08-17

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣起家的85度Ｃ，因蔡英文總統過境美國時在洛杉磯分店購買咖啡，被迫發聲明道歉。學者昨指出，中國打壓台灣，「這不會是最後一次」，而中國政治力量干涉企業營運，國際社會都看在眼裡，「使自己變成不利經商的國家」；學者也建議政府應提醒在中國經商旅行的台灣人和企業加強風險評估，畢竟「危邦不入」，也應盡量提供協助與保護管道。

中國打壓 「這不會是最後一次」

中山大學中國與亞太區域研究所教授林文程怒批，中國從硬拔東亞青運主辦權、迫航空公司改名，到85度Ｃ事件，「真的莫名其妙、太超過！」林文程說，中共政權統治正當性下降，才需要倡導愛國主義來提升統治正當性，越是這樣「不正常」，越顯示整個國家缺乏信心，「完全是不理性的地方」，企業經商將動輒得咎。

林文程也批評台灣內部有人「吃裡扒外」，團結一致對外，這些打壓就無效。林文程也大嘆「遇到瘋子真的是沒辦法」，中國害怕台灣自我認同上升，想收買台灣人心，卻又在國際上打壓讓人憤怒，這種自相矛盾的做法不會是最後一次，結果只會把台灣越推越遠。

台灣智庫諮詢委員張國城則說，中國要求台商政治表態不乏前例，對於「被道歉、被迫表態」的企業，我方有必要抱持理解態度。政府則應提醒在中國經商旅行的國人，注意「隨時遭外力介入」的風險，也該在法律範圍內盡量予以保護和協助。

張國城指出，中國開啟政治干預商業的門，把自己變成不利於企業經商的國家，他國企業看在眼裡，也會擔憂受到打壓，進而提高經商風險評估，甚至漸漸退出中國。

健行科大企管系教授顏建發說，以往專家學者提到中國經商風險，許多人認為是意識形態的偏見，但現在爆發85度Ｃ事件，就是具體「危邦不入」的案例。台商未來或許能考慮從美國或其他第三國繞道投資，受到的壓迫或許會較少。顏建發也強烈建議政府，中國打壓台灣的資訊，總統府、外交部和陸委會都應該同步透過英文傳播，讓國際社會了解「中國會這麼對待台灣，也會這樣對待其他外資」。