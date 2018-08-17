85℃被迫表態 卜睿哲：中國對台最惡劣霸凌

2018-08-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國洛杉磯的台商連鎖咖啡、烘焙店「85度Ｃ」因總統蔡英文登門消費，遭中國網民指為「台獨企業」而被迫表態支持九二共識，美國在台協會前主席卜睿哲批評說，此事「荒謬」，是中國最惡劣的霸凌台灣行徑。

理解台灣人民負面回應

美國之音（ＶＯＡ）中文網十六日報導，現任布魯金斯學會資深研究員卜睿哲接受該台訪問時指出，「這起最新事件反映出中國對台灣最差勁的手法。當局放任網友界定其政策，並且妄下結論，指稱由於蔡英文造訪過這家店，而她又據稱是台獨人士，所以這家店就是台獨公司，這簡直荒謬。這是最惡劣的霸凌，我們可以理解台灣人民對這種行徑會有什麼負面回應」。

85度Ｃ被迫發表的公開聲明中，除了表示支持九二共識，還說「反對任何分化兩岸同胞情感的行為和言論」，未來會繼續秉持「兩岸一家親」信念。對此，卜睿哲說，此話或許有諷刺意味，「因為如果台灣是這種家庭的一部分，我不敢肯定這是個好家庭。」

中國國台辦副主任龍明彪十六日在記者會後接受訪問表示，注意到85度Ｃ公司的相關聲明，並重申中國的立場是，「反對也絕對不允許任何企業一方面在大陸賺錢，一方面去支持台獨勢力和活動」。

「德國之聲」（ＤＷ）中文網說，85度Ｃ不是第一家被捲入兩岸統獨爭議的企業，先前宏達電董事長王雪紅、福貞公司董事長李榮福、海霸王集團分別因不同原因，公開表態支持九二共識和一個中國原則，也有多名台灣藝人向中國表態、道歉；近期如美國服飾品牌GAP為其Ｔ恤上印的中國地圖沒有台灣道歉、航空公司改名事件等，反映就連國際企業也難置身事外。