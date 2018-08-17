「你要飛多久」各國元首見蔡開場白

2018-08-17

〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱、蘇芳禾／巴拉圭︱台北連線報導〕蔡英文總統「同慶之旅」於當地時間十五日出席巴拉圭阿布鐸總統就職活動，與其他外國元首等祝賀團團長互動寒暄，總統稍晚於僑宴上說，他們彼此談天，開場常常是「你飛機要飛多久？」大家各自比了一下飛機航程，「台灣是最久的」。因為台灣到巴拉圭要飛一天，確實是最遠的地方。

蔡結束巴拉圭行程 轉往貝里斯

蔡總統在當地時間十六日上午結束巴拉圭三天兩夜的訪問行程，搭乘華航專機前往中美洲國家貝里斯，進行總統任內首度訪問。

此次巴拉圭阿布鐸總統就職典禮，前來慶賀的外國元首除蔡總統，還包括阿根廷總統馬克里、巴西總統泰梅爾、玻利維亞總統莫拉萊斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯、烏拉圭總統瓦茲蓋斯等七個國家元首。蔡總統與巴西總統泰梅爾相鄰而坐，也有許多互動寒暄。

阿布鐸稱「中國–台灣」外交部︰西語友邦對我簡稱

對於巴拉圭新任總統阿布鐸在推特上感謝我國，並稱蔡總統為「中國︱台灣總統」（la presidenta de China-Taiwán），引發議論。外交部昨天說明，「中國︱台灣」是西語友邦對我國名的口語簡稱。隨團出訪的立委李俊俋表示，阿布鐸總統上述寫法只是援例書寫簡稱，這次巴國政府與阿布鐸總統在邀請及接待訪問團的相關文書上，都使用這樣的正式國名。任何不實的臆測完全沒有必要，更不該因為對於語言的不了解，把對語言的無知，當成政治操作的工具。

事實上，宏都拉斯總統葉南德茲今年初為花蓮強震打氣時，在推特上也是以「中國︱台灣（China-Taiwán）」稱呼台灣；宏都拉斯駐台大使謝拉當時曾說明，因推特字數有限，所以使用簡稱，而在他的國家，「中國台灣」就是指台灣。二○一三年時，尼加拉瓜駐台大使達比亞也曾說明此稱呼指出，所有台灣友邦認為，台灣是唯一的中國。據悉，西語系友邦對北京的稱呼則各有不同，包含「人民共和國（República Popular）」等名稱。