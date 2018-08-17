蔡與宏國副總統會談 台宏農業合作 鎖定酪梨、咖啡

2018-08-17

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕蔡英文總統在當地時間十五日出席巴拉圭阿布鐸總統就職活動，之後並與代表宏都拉斯慶賀團團長、宏國副總統阿瓦拉朵舉行會談，除確立在酪梨、咖啡等農業合作事項，同為女性的阿瓦拉朵並盛讚蔡總統是「女性領導人典範」，她很樂意向蔡總統學習。

經轉述，兩人就台宏未來合作重點交換意見，主要聚焦在農業領域，蔡總統提到，農業是台灣主要強項之一，未來台灣成立國家級農業公司，會積極推動與宏都拉斯在農業上的合作計畫。

總統說，亮點計畫有兩個部分：第一，我們會協助宏都拉斯培育健康的酪梨種苗，透過契作的方式，幫助宏都拉斯建立酪梨生產、行銷、採購等整體網絡，讓高品質的酪梨在生產後，先以宏國國內及周邊國家為主要銷售市場，長期來說，希望台灣可以變成宏國酪梨在亞洲的主要行銷中心。

總統並指出，另外是咖啡，台灣從去年採購宏都拉斯的小農咖啡。台糖現正積極幫助宏國小農咖啡建立品牌形象，未來我們會持續採購宏國的小農咖啡。

作為宏都拉斯形象清新的婦女領袖，阿瓦拉朵也提到，蔡總統是女性領導人的典範，她很樂意向蔡總統學習，尤其拉丁美洲國家女性領導人比較少。

總統在最後也提出兩個願望，第一個就是希望宏國經濟能夠越來越好，第二個則期盼台宏關係越來越穩健。