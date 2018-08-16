西進風險暴增 我金控Q2對中投資減損241億

2018-08-16

〔記者王孟倫／台北報導〕中國風險攀升，金管會緊盯！根據金管會統計，我國金控今年第二季海外投資減損合計六六四億元，減損部位以中國二四一億元最高，占比達三成六。金管會強調，近期中國經濟有不少隱憂，將持續緊盯金融業對中國曝險與經營狀況。

拖累海外投資 虧損創新高

目前國內共十六家金控集團，觀察金控對中國投資變化，二○一七年第一季未實現損失一二二．二億元，第二到第四季則呈現減少狀況，依序為八．九億元、十．四七億元與十一．一四億元；但今年第一季對中國投資損失再度攀升至九十七．八九億元，第二季更急速惡化，投資損失一口氣翻倍至二四一億元。

若與金控整體海外投資的損失金額六六四億元相較，光是中國就占了三十六％；而且第二季金控對中國投資損失不僅創下統計以來最高，連帶使得金控整體海外投資虧損金額也創下新高。

中國有債務、影子銀行問題

對於金控對中國虧損部位越來越大，金管會主委顧立雄表示，中國經濟現在有兩大問題，包括「債務槓桿比率過高」與「影子銀行」問題，金管會正密切關注中國金融市場變化。他表示，外界有人提出，中國債務問題其實都是自己內部轉來轉去，但所幸不是外債，而這部分中國官方也在提出穩定控管措施。

顧立雄指出，將會控制相關風險，包括授信、投資與同業拆借，依規定銀行業對中國曝險金額不能超過淨值的一倍，目前在○．五倍左右，合乎規定；至於保險業，目前沒有立即性風險，因為保險業主要是購買金融債券或各地政府發行的債券，目前看起來還好。

金管會官員表示，今年上半年人民幣開始貶值，直接影響我國金控投資表現，加上美中貿易戰問題，引起全球金融市場高度不穩定，中國股市又相對不佳，衝擊金控對中國投資表現。官員強調，金管會將持續緊盯狀況，並提醒金控業者要留意中國金融風險。