冷眼集》投名狀的背後

2018-08-16

記者鄒景雯／特稿

蔡英文總統出訪，途經美國洛杉磯，走進85度Ｃ咖啡店拜訪，這家在中國也有佈點的台灣連鎖企業，立即遭到中國鷹派傳聲筒《環球時報》點名抨擊，被迫在昨天發出了支持「九二共識」、秉持「兩岸一家親」，並把自己的總統改稱為「台灣當局領導人」的聲明。

這紙現代版的「投名狀」，等於坐實了美國國家貿易委員會對中國的公開指控，也自證了川普貿易政策的必要性。在中國經商，要承受此款對母國政府特意貶抑、劃清界線的潛規則與風險，否則動輒即遭報復，威脅的來源甚至四面八方、可不擇時地而出，正是這起事件展示給台灣與全世界的侵略意義。

85度Ｃ事件，不能用兩岸關係解讀，要放在美中台的架構中，才看得出奧妙。道理很簡單，如果只是民共兩黨之間的對立，則北京就能容忍國民黨籍總統適用「台灣旅行法」在美國趴趴走嗎？當然不是的，否則馬英九在位八年，怎麼只能在美「過境」，從來不被允許從事超越三原則以外的高調行動？他不是主張「九二共識」嗎？很明顯，惹火北京的關鍵在台灣總統的待遇被升級；而「台灣旅行法」是怎麼來的？毫無疑問是美中抗衡之下的產物，中國要惱羞成怒地稱這是棋子也好，籌碼也好，它不是台灣努力就能夠換來的，事實上相當部分來自於習近平政權的戰略錯誤。

85度Ｃ事件的前一天，還有一件大事，就是川普總統正式簽署了協助台灣加強軍力的國防授權法，中國外交部、國防部、國台辦三個單位在第一時間，分別發出新聞稿表示不滿，中國政府自己指控美國總統在「渲染中美對抗、干涉中國內政」，這不就充分說明了北京其實很明白這是怎麼回事，中國被美國當成了「戰略對手」，才是美中關係逆轉過去四十年基調的要害所在。結果，中國的打手竟然裝起糊塗，更等而下之的，抓了在中國拓業的台灣咖啡店出來洩憤出氣，這種行徑，孬是不孬？

中國也不全都是這種為權力服務的貨色，被習政權拉黑的許多菁英觀點，比起外部人，看得更為透澈。最近有兩篇在中國流傳甚廣的看法，頗能做為對照組，一個是清大教授許章潤的「我們當下的恐懼與期待」，一個是安信首席高善文所謂在山西證券的演講實錄（儘管當事人否認），這些產自於中國的思想與文字，很能讓台灣人進一步認識，中國內部有些人怎麼看中國執意與美國鬧僵所可能面臨的問題。

這類被左派批為投降主義的知識界言論中，有一前瞻示警十分值得咀嚼，那就是當前的美中關係可能是一個重要的歷史轉折關頭，它將影響中國未來三十、甚至五十年的國運，而習近平現在賭上的，恐怕是又一次的錯誤選擇。

中國會怎麼樣，離得太近的台灣，不能不注意。我們先要能看遠，再回頭來看近，自是成竹在胸，有條不紊。