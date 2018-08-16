巴拉圭卸任總統 讚蔡是真正的朋友

2018-08-16

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕蔡英文總統正展開「同慶之旅」，她在當地時間十四日上午飛抵巴拉圭亞松森，第一個行程就是與即將卸任的巴拉圭總統卡提斯共同出席台巴科技大學先修班開課儀式發表專題演講，見證宏碁平板電腦捐贈儀式，並主持台巴科技大學成立儀式。卡提斯透露，去年他提出兩國合作台巴科技大學計畫，蔡總統只花了一秒鐘就答應。

卡提斯認為，蔡總統「確實是我們巴拉圭真正的朋友，也是一位真正成功的政治人物」。

蔡總統當場宣布，為協助友邦培育技術人才，將增加技職訓練班隊的名額，補助年輕人來台灣參加手機應用、水電及汽機車修護、木工、電腦及冷凍空調等五類專業課程；其中，適用於拉美友邦西班牙語課程的名額，將從七十五名增加到三百五十名，歡迎有志於學習技術的巴拉圭學子來台灣學習。

台灣與巴拉圭在去年十二月簽署設立「台巴科技大學」意向書，由台灣在巴拉圭興建專責培育工程及技職人才的大學，包括營建工程系、機械工程系、工程系、資訊工程系等四個學位。學校由巴方編列預算，負責興建校舍，台灣由台灣科技大學派遣師資、設計課程、建校藍圖，以及負擔購買實驗室設備等費用。台科大校長廖慶榮說，「也許花十年，可能最多十五年，應該可以讓這所大學成為中南美洲最好的科技大學」。

台巴科技大學先修班共計四千二百名學生報名，依在校成績核錄四百名學生就讀。巴方訂於明年三月開學。為了鼓勵學生，總統也說，未來學生被錄取時，都會獲得台灣宏碁公司贈送的平板電腦，做為上大學的禮物。卡提斯稍後在總統官邸午宴蔡總統，卡提斯並贈蔡總統蕾絲披肩，表達對蔡總統推動兩國關係的貢獻。

蔡總統稍後也會見我派駐在巴拉圭的技術團成員，並當場宣布，政府從明年起，調升補助駐外技術人員的子女教育及房租，希望能趨近於外交人員補助水準，讓駐外技術人員解後顧之憂。