與蔡相見歡 巴拉圭新總統10月訪台

2018-08-16

阿布鐸就職前舉行元首會談 敲定未來雙邊關係三大主軸

〔特派記者蘇永耀／巴拉圭報導〕蔡總統「同慶之旅」訪問團十四日清晨抵達巴拉圭，並於十五日參加新任總統阿布鐸就職典禮，與六個外國元首同台祝賀。為提升兩國關係，阿布鐸就職前，先以總統當選人身分，在宅邸與蔡總統進行元首級會談，兩人確立以投資、基礎建設、雙邊貿易，做為未來雙邊關係新模式三大主軸；阿布鐸並接受邀請，在十月訪台參加國慶，並為就職後第一次的國是訪問。

蔡與六國元首 出席就職典禮

經轉述，蔡總統表示，台灣將成立三家國家級的投資公司，針對工業發展、農業發展及海外基礎建設投資開發，提供友邦必要的技術援助及低利資金，從事基礎設施的建設。

蔡總統在十四日清晨抵達巴拉圭亞松森國際機場，巴拉圭外長羅伊沙卡接機，也有約三百位來自南美地區的僑胞熱情迎接蔡總統。

為提升兩國關係，阿布鐸十四日傍晚先與蔡總統會談。宅邸門口除特別放置兩國國旗，阿布鐸並邀巴國外交部、公共工程部、衛生部及國民住宅部等幾位準閣員會商。據轉述，會談約一小時，氣氛熱烈，會後阿布鐸親送蔡總統上車離開，並行貼面禮道別。

我駐巴拉圭大使周麟會後轉述指出，蔡總統與阿布鐸達成以投資、基礎建設及雙邊貿易，做為未來雙邊關係新模式的三大主軸；雙方並同意就教育、科技、公共衛生、醫療，鼓勵台灣企業到巴拉圭投資有助巴國民生及經濟發展的基礎設施案，以及強化台巴經濟合作協定的成效等相關領域。

周麟說，蔡總統在會談中邀請阿布鐸十月到台灣，進行就職後的第一次國是訪問並參加國慶，阿布鐸欣然同意。

周麟指出，阿布鐸堅定表示兩國有歷史性的長久邦誼，還提到他父親擔任巴國前總統史托斯納爾秘書時，曾陪同史托斯納爾訪台，他之前以國會議長身分來台，就曾在中正紀念堂看到父親訪台照片，讓他很激動，感覺走進了歷史，這歷史感讓他覺得他與中華民國具有兩代情誼，他要持續這個情誼。

而在當地時間十五日上午，蔡總統參加阿布鐸的就職典禮。此次來巴拉圭慶賀的外國元首除蔡總統外，還包括阿根廷總統馬克里、巴西總統泰梅爾、玻利維亞總統莫拉萊斯、哥倫比亞總統杜克、瓜地馬拉總統莫拉雷斯、烏拉圭總統瓦茲蓋斯等，共七國元首。元首們分坐在主舞台的兩側，蔡總統坐在面對主舞台的右側第一位。

阿布鐸在宣誓並佩掛總統綬帶後進行就職演說，他強調國內團結，也矢言要解決巴國的貧窮問題。阿布鐸就職後，現場施放禮砲，並有四架飛機飛越總統府，向新總統致意。