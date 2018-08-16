國民黨︰6都搶3席 翻轉中彰雲

2018-08-16

〔記者施曉光／台北報導〕九合一地方選戰今起進入倒數一百天，國民黨評估全國二十二縣市，有十二個縣市目前處於穩定領先或微幅領先優勢，與民進黨對手呈現五五波競爭態勢的則有四個，仍處於落後有待努力的選區則有六個，「決戰中台灣」的戰略目標不變。

國民黨主席吳敦義昨在中常會上向全黨宣示，即日起每一天都是「戰鬥日」，並提醒黨內「每天要有打仗的心情與準備」，他並特別點名台中市一役為「勝負之戰」，若再連同拿下彰化縣、雲林縣，意義就非常大。

12縣市領先 6縣市落後

根據藍營評估，「六都」部分除了新北市穩定領先，台中市也微幅領先，甚至民進黨已經執政二十年的高雄市，前景也不看淡，認為空降的國民黨參選人韓國瑜與民進黨參選人陳其邁實力在伯仲之間，至於原本期待在民進黨與白色力量分手後的「三腳督」形勢下，可以奪回政權的台北市，由於現任市長柯文哲近期民調聲勢回溫，藍營認為參選人丁守中與柯文哲保持在五五波。

在台南市方面，雖然綠營處於分裂狀態，藍營大致完成整合，但黨中央評估，仍有很大的努力空間；至於桃園市，由於藍軍頻鬧分裂，加上現任民進黨市長鄭文燦民調大幅領先，因此也被列為有待努力的落後選區。

黨內人士指出，國民黨在六都很有機會拿下二至三個，其中新北市深具信心，台中市志在必得，尤其紅、黑派都已歸隊，地方派系要角私下聚會討論各區競選組織架構，就是嗅到盧秀燕有贏的機會，至於台北市如果丁守中調整競選策略，也有機會奪回政權。

在十六個縣市方面，國民黨評估除了目前執政的苗栗縣、南投縣外，宜、花、東及離島占高度優勢，目前綠營執政的宜蘭縣、嘉義市及彰化縣，藍軍選情都頗為看好，尤其宜蘭縣、嘉義市被視為穩定領先地區，彰化縣則微幅領先。

至於新竹縣，由於面臨自國民黨出走的民國黨主席徐欣瑩搶票，加上立委林為洲也要脫黨參選，國民黨評估選情五五波。

竹縣大亂鬥 只看五五波

黨內人士表示，在戰略意義上，苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣等四選區非常重要，只要穩住苗栗、南投，搶攻彰化、雲林，重兵放在台中市，整個效應就會往南、往北擴散，「決戰中台灣」的目標就能達成，而目前比較看淡的是雲林縣，仍與現任民進黨縣長李進勇呈現五五波態勢。