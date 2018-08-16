民進黨︰艱困區解套 主攻新北市

2018-08-16

〔記者楊淳卉／台北報導〕縣市長選舉倒數一百天，在廿二個縣市中，民進黨目前在十九個縣市完成提名，苗栗縣則與無黨籍參選人徐定禎合作。黨內評估，有九個縣市穩定領先，五個縣市與對手呈現五五波態勢，仍處於落後的縣市則有六個。民進黨目標搶下新北市，固守住中台灣的執政縣市。

9縣市領先 5縣市扳平

民進黨秘書長洪耀福昨表示，七月至今，從各縣市民調看起來，選情有在回穩。過去領先的地方，領先更多，平盤的地方拉起來，小輸的地方則拉到平盤。

民進黨台北市長參選人姚文智選情不樂觀，蔡總統出手指派核心幕僚協助，重整步調。黨政人士指出，姚剛提名時聲勢最高，但當時沒一舉拉抬起來，之後才會往下掉，但國民黨參選人丁守中也沒起色。目前來看，國民黨不會選上，北市就是「維持現狀」。

民進黨重兵進駐的新北市，高層指出，民進黨新北市長參選人蘇貞昌在組織、文宣、政策等，都是「全台選得最好的參選人」。蘇雖然小幅落後，但急起直追，蘇將會「越打越好」；而國民黨參選人侯友宜接連鬧出文大宿舍爭議案、健身房拍照惹議等事件，顯示侯的形象正在裂解。民進黨雖無法把侯一次斃命，但可望「技術擊倒」。

高層指出，彰化縣長魏明谷之前沒轉換到選戰節奏，現在已「轉回來」，民調已見起色，與國民黨彰化縣長參選人王惠美來到五五波，對於王惠美大本營鹿港鎮，民進黨「下軍令」回防，由中常委林益邦「守鎮內」、鹿港鎮長黃振彥「守鎮外」，立委施義芳走訪社團。

彰化、嘉市已扭轉頹勢

選情「亮紅燈」的嘉義市，黨內評估在三足鼎立下，市長涂醒哲可能「非常驚險的險勝。」高層指出，涂在前兩、三個月被「看衰」也有好處，「其他人看不起你，就會來搶」，但現在反而更難退。

黨政高層指出，台中市長林佳龍選情可以過關，但也許「贏得不會太多」；國民黨參選人盧秀燕雖頻打「中火」空污議題，但林採取直接面對，府院黨也嚴正因應。

一度被認為有危機的雲林縣長李進勇，黨內評估早已脫離「危險區」，穩定領先國民黨參選人張麗善，且領先幅度不小，並未如外界想像中困難。

過去民進黨艱困選區，高層指出，台東縣是民進黨「史上最有機會贏的一次」，如果這次民進黨台東縣長參選人劉櫂豪沒當選，大概未來選舉也都很難。苗栗縣、新竹縣選情還在「混沌中」，國民黨陣營內部還在吵，民進黨持續觀察。