華山分屍案 陳伯謙求處死刑

2018-08-15

〔記者謝君臨、張文川／台北報導〕犯下華山分屍案的兇嫌陳伯謙，落網後僅供稱將高女掐死後以手指侵害遺體，不過台北地檢署依據法醫解剖，認定陳嫌趁高姓被害女子酒醉無力抵抗，強行性侵，並將女子勒斃肢解成十三塊，再分屍七袋，棄屍陽明山區，另將割下的被害人左乳、下體以明礬及鹽保存，企圖製成標本收藏；檢方痛批陳手段兇殘，未全盤坦承犯行，對被害家屬造成難以抹滅的傷害，昨依強制性交故意殺害被害人等罪起訴陳嫌，並建請法院處以最嚴厲之刑（死刑），另分案追查有無共犯。

趁被害女子酒醉 性侵勒斃

檢方表示，三十七歲陳嫌涉犯強制性交故意殺害被害人罪、毀壞屍體罪、遺棄屍體罪及竊盜罪，犯意各別、行為互殊，建請法院分論併罰。收押中的陳嫌昨移審台北地院，法官接押庭訊後認定有逃亡、串證之虞，且不排除有共犯，裁定繼續羈押禁見。

檢警調查，今年五月間，陳嫌在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女多次至草堂上課。

五月三十一日下午四時，高女與陳嫌等人在草堂聊天、飲酒；翌日凌晨，高女酒醉昏睡，陳趁她無力抵抗性侵，過程中高女酒意稍醒明示拒絕，陳嫌仍不罷手，持續逞慾並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，並竊取高女隨身包內的兩百元不等金額花用。

分屍7袋 左乳下體製標本

陳嫌於六月三日深夜十一時許，在草堂內持教學用利刃將高女分屍，隔天清晨將屍塊載運至陽明山棄置，而後返回草堂，陸續以明礬、鹽覆蓋女子左乳、外陰部，製作標本。

檢方痛批，陳嫌手段兇殘、令人髮指，且否認性侵女子，犯案後仍在草堂進行教學活動，家屬尋人期間故佈疑陣，未見悔意，建請法院處以最嚴厲之刑。

此外，檢警在陳嫌住家冰箱查獲一袋肌肉組織，經鑑定證實為牛肉；北檢強調目前無第二名被害人。