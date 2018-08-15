蔡抵巴拉圭 與新總統會談

2018-08-15

〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱／綜合報導〕蔡英文總統「同慶之旅」於當地時間十四日上午抵達巴拉圭，此行主要參加巴拉圭新任總統阿布鐸的就職典禮，阿布鐸並在就職前一天，以總統當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，顯示雙方對鞏固雙邊關係的積極態度。

蔡總統搭乘的華航專機在巴拉圭亞松森國際機場降落後，巴國外長羅伊沙卡迎接，在接受禮兵致敬及演奏兩國國歌後，總統驅車前往下榻行館。

與原任總統共同出席 台巴科大揭牌

蔡總統抵達後第一個行程，是與現任巴國總統卡提斯共同出席台巴科技大學先修班開課儀式，發表專題演講，見證宏碁平板電腦捐贈儀式、主持台巴科技大學成立揭牌儀式，兩人並進行午宴。

總統是由美國洛杉磯飛至巴拉圭，橫跨南北半球，共飛行十一個半小時。

對於台巴關係，美國議員五月時曾點名台巴邦交拉警報，不過阿布鐸親邀蔡總統出席就職典禮，顯見其重視與我邦誼。知情官員則說，我國針對巴拉圭需求，加速推動民生合作計畫，包括遠距醫療、平民住宅與台巴科技大學等，與中國開支票不同，都是「玩真的」的有感外交。

台灣於一九五七年與巴拉圭建交，邦誼超過六十年，兩國合作關係密切友好。阿布鐸與台灣更有著自父執輩延續下來的情誼，阿布鐸的父親曾任巴拉圭前總統史托斯納爾的私人秘書，史托斯納爾在一九七五年蔣介石逝世後，率領龐大訪問團抵台，表達對中華民國的力挺，當時阿布鐸父親隨行來訪。阿布鐸聽聞中正紀念堂至今保存當時的照片，更盼望未來到台灣時「一定要拜訪中正紀念堂」。

做為我南美唯一友邦，二○○八年時，巴拉圭總統魯戈曾數度表示要與中國建交，與台灣邦交關係一度告危。不過，巴拉圭之後在世衛組織與聯合國等國際場合，仍多次發表友我言論，堅定支持我參與國際事務活動。蔡總統上任後首度出訪，也前往巴拉圭訪問，並與總統卡提斯會晤、發表聯合聲明，卡提斯也在兩國建交一甲子時訪問台灣，持續鞏固邦誼。

台巴合作 都是「玩真的」有感外交

官員強調，我方與巴拉圭的合作，從多年前開始實行的遠距醫療、平民住宅與蔡總統此次訪問主持揭牌的台巴科技大學等，都是針對友邦需求、「玩真的」的有感外交。以台巴科技大學來說，成立該校是卡提斯去年訪台時，雙方元首針對協助巴國提升工業科技教育所作的承諾。據悉政府也正規劃結合公私部門能量，不久後將推出完整投資計畫，使雙方關係更緊密。