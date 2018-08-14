我對土金融曝險1387億 比重不高

2018-08-14

〔記者王孟倫／台北報導〕土耳其風暴擴大，衝擊全球金融市場。不過，根據金管會統計，截至今年六月底止，我國銀行、保險、證券等機構及投資人透過基金對土耳其曝險合計一三八七億元，整體比重不高，對我金融業影響有限。

金管會指出，我國銀行業在土耳其曝險總額一七三．六四億元，占銀行業淨值四兆元的○．四三四一％、總資產六十兆元的○．○二九％，占比相當低。至於保險業投資土耳其曝險金額則有七八一．三九億元，占保險業資金廿三兆四八六四億元的○．三三％。

此外，證券業僅有證券商自營部位在土耳其有價證券曝險額度五百萬元，占證券期貨業總資產約二兆元的比率微小。至於國人透過投信基金及境外基金持有的土耳其曝險部位分別為九十二億元及三四○億元，各占基金淨值○．三七％與○．九七％。

金管會︰台股量增 逢低有守

外界關注土耳其風暴對台股的影響，金管會信心喊話表示，台股昨日成交量一五七四億元，高於八月的日均量約一三五○億元，顯示許多投資人進場承接買進股票，對市場仍具信心。

另外，永豐金控昨舉行法說會，永豐金表示，根據統計，子公司永豐銀行對土耳其曝險金額四五○○萬美元，僅占美元放款比率的一％，部位並不大。

永豐銀總經理莊銘福指出，雖然新興市場近期有強大資金流出壓力，但土耳其的國家債務問題不嚴重，不致於演變成當年的全球金融風暴。