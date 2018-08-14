土國風暴 楊金龍早已示警

2018-08-14

〔記者盧冠誠／台北報導〕土耳其危機波及全球金融市場，中央銀行總裁楊金龍日前即示警，土耳其經常帳逆差未明顯改善，外債餘額持續擴大，再加上外匯存底少，不利匯率穩定。

楊金龍於六月下旬的央行理監事會議後指出，近期美國雙率上揚已對部分新興市場經濟體帶來衝擊，特別是背負龐大美元計價債務經濟體，如阿根廷、土耳其產生金融動盪。他表示，土耳其長期存在經常帳逆差，因而有向外舉債的需求，全國外債餘額占國內生產毛額（ＧＤＰ）比重於十年內提高十六．三個百分點，去年底達五十三．四％。

楊金龍指出，土耳其因外匯存底少，相對進口金額月份以及短期外債餘額比率，僅分別四．一個月及七十一．五％，低於一般國際建議標準（三到六個月及一○○％），不利匯率穩定。

他強調，相較其他新興經濟體，台灣國際收支健全、經常帳持續順差、外匯存底充沛、政府外債極低，配合新台幣匯率維持動態穩定，承受國際資本流動的能力佳。

另，根據世界黃金協會（ＷＧＣ）統計，土耳其去年底黃金儲備高達五六四．八公噸，全球排名第十一名，但今年六月底驟降至二四○．二公噸，上半年大減三二四．六公噸，排名也狂掉至二十名。由於土耳其黃金儲備大減，台灣的排名因此由十四名提升至十三名。

對於土耳期黃金儲備大減，黃金分析師表示，主因土國之前的統計涵蓋銀行體系存放央行的部分，今年則剔除；而國際貨幣基金（ＩＭＦ）資料顯示，土耳其央行的黃金儲備未有顯著變動。

黃金分析師認為，雖然土耳其總統呼籲人民拿出枕頭下的黃金，以搶救自己國家的貨幣，但就正常邏輯來看，這時候應該就連土耳其央行也很難把黃金換里拉。