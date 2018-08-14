分析師︰土國單一風險 不會蔓延

2018-08-14

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國對土耳其祭出經濟制裁，造成土耳其里拉暴跌，上週貶值約廿二％，川普又宣布將土耳其鋼鋁關稅提高一倍，再度重擊土耳其經濟，外界擔心土耳其風暴將蔓延至新興市場。學者警告恐成亞洲金融風暴翻版，但多數分析師認為，土耳其里拉崩跌是單一議題，非整體新興市場的基本面走向。

克魯曼憂重演亞洲金融風暴

前諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）撰文警告，土耳其現況像是一九九八年亞洲金融風暴翻版，危機情節均始於外資銀行對某國市場的青睞，長期大量的外國資本流入，導致該國面臨「外幣計價債務」；但輕鬆借貸的派對突然喊停，導致該國貨幣貶值，債務占ＧＤＰ比重卻越來越高，國家難以償還外債，進而傷害實體經濟、削弱市場信心，使得貨幣持續貶值，最終陷入惡性循環。

克魯曼認為，要擺脫這灘泥沼，首先要以綜合臨時性資本管制措施阻止債務爆炸，控制恐慌性的資本外逃，還可能要拒絕履行部分外債；一旦危機過去，落實永續性的財政管理。不過，克魯曼認為：「不幸的是，土耳其艾多根政權，看起來不像是這種政府。」

凱投宏觀（Capital Economics）首席全球分析師肯寧漢（Andrew Kenningham）也認為，里拉重貶肯定會使土耳其經濟進入衰退，且很可能引發銀行業危機，但因土耳其ＧＤＰ不到九千億美元，僅占全球的一％，對新興市場經濟的影響將有限。

摩根投信建議，將土耳其視為單一議題，而非整體新興市場的基本面走向；新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong也認為，土耳其里拉的拋售會波及新興市場，但不會為新興市場帶來系統性風險，最重要因素仍是全球貿易戰。