土耳其祭出降準救市 堅持不升息

2018-08-14

〔編譯盧永山／綜合報導〕土耳其里拉兌美元再創新低，拖累南非蘭德、墨西哥披索等新興市場貨幣暴跌，土耳其央行週一宣布調降銀行存款準備率等系列措施，提供銀行所需的流動性。分析師指出，新措施即使短期內能阻止里拉如自由落體般下墜，但長期而言土耳其仍須進行改革，才能挽回市場信心。

週一亞洲匯市里拉兌美元一度重貶十％、至七．二三六二里拉兌一美元，土耳其央行之後公布系列措施，包括將所有期限的存款準備金率調降二五○個基點（一個基點等於○．○一％），非核心外債存款準備金率調降四○○個基點，估計將向金融系統釋放一○○億里拉、六十億美元和卅億美元等值的黃金流動性。

此外，土耳其央行也調高里拉交易的擔保品上限，由七十二億歐元（約八十二億美元）提高至二○○億歐元，強調必要時可能執行一次以上的附買回操作，並可能將銀行外幣存款上限五○○億美元調高。

專家︰恢復央行獨立 減少干預

土耳其央行的救市措施似乎發揮功效，里拉貶幅一度縮小至二．二％、至六．五六六一里拉兌一美元；但歐洲匯市開盤後又擴大至六．九二里拉兌一美元，波動相當劇烈。今年以來，里拉貶幅超過四十％，主因市場擔憂土耳其總統艾多根干預經濟並持續反對升息，加上土耳其與美國的關係惡化。

儘管投資人大聲呼籲土耳其央行採取升息、資本控制等更強力手段以提振里拉，壓低飆升的通膨；但彭博報導，土耳其官員擔憂即使大幅升息，也會被美國宣布的新制裁措施抵銷，認為在土美關係改善前任何政策都難以奏效。

法國農業信貸銀行新興市場高級策略師特瑞斯卡（Guillaume Tresca）指出，升息已不足以挽回局勢，土耳其亟需重新平衡國內經濟，建立新經濟團隊，讓央行恢復獨立。