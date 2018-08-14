土國貨幣危機 拖累亞洲股匯

2018-08-14

里拉兩天最重貶30.5％

股市昨一度跌逾6％ 歐美股暫回神

〔編譯盧永山、記者陳永吉、羅倩宜／綜合報導〕土耳其貨幣里拉兌美元持續貶值，該國總統艾多根對美國施壓又不願示弱，可能引發美國進一步制裁；投資人擔憂土耳其爆發金融危機，拖累全球經濟，週一亞洲股匯市哀鴻遍野，歐洲股市開盤後也走低，土耳其股市更一度重挫逾六％，但在土耳其宣布救市措施後，跌幅縮小，美股則止跌回升。

由於土耳其不釋放美國牧師布朗森和其他外交問題，美國總統川普上週五宣布，已授權對土耳其鋼鋁產品加倍徵收關稅，導致里拉兌美元慘跌十八％，昨日最低點相較上週四收盤慘跌三十．五％，今年以來更貶值逾四十％。里拉貶不停，背負大量未避險美元和歐元計價債券的土耳其企業壓力沉重，可能陷入融資無門、難以償債的窘境。

投資人擔憂土耳其危機擴及新興市場，甚至波及歐洲和美國，週一亞股幾乎全面走低，印尼股市重挫三．六％、菲律賓和台灣股市跌逾二％，印尼盾、印度盧比、人民幣等對美元也大幅貶值，MSCI新興市場貨幣指數跌至逾一年來最低。

台股昨重挫二三四點，股王大立光一度跌停，三大法人全面賣超，操作最為短線的自營商賣超近四十億元最多，外資則賣超廿八億元。值得注意的是，外資現貨雖賣不多，但在台期指淨多單一口氣減少一．○七萬口，減碼近五分之一；上次外資大砍多單是在四月廿日，淨多單減碼一．九萬口，當日現貨下挫一九二點，其後四天累計再跌近三百點。

土批美經濟戰 「里拉很快回升」

對於里拉慘跌，艾多根歸咎於川普對世界發動經濟戰，其政治陰謀導致里拉重貶，但「很快就會回升至合理水平」，並駁斥土耳其經濟陷入困境的說法。艾多根並呼籲民眾把美元、歐元和黃金拿出來換成里拉，以支撐里拉匯率。

不過，摩根大通分析師指出，土耳其金融情況惡化，投資人信心動搖，艾多根經濟管理不當，必須負起責任，加上美國的關稅威脅，都讓土耳其陷入嚴重風暴。

里拉重貶 外籍客搶進精品店掃貨

隨著里拉跌不停，土耳其意外成為購買名牌的天堂。伊斯坦堡Istinye Park購物中心的路易威登（ＬＶ）、香奈兒、愛馬仕等精品店，以亞洲有錢人為主的大批外籍消費者排隊等著進店掃貨，他們在香奈兒門口排隊半小時後，可用二八七七美元買到一個相機包，而歐洲香奈兒網站同款包包標價三七○○美元，等於打了七五折。