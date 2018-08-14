2019國防授權法 川普今擬簽署

2018-08-14

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國參議院本月初通過兩院協商版「二○一九財年國防授權法」，內容包括支持強化台灣軍力戰備等多項友台條文。美國總統川普十三日訪問紐約州德拉姆堡（Fort Drum），並規劃在場簽署「二○一九財年國防授權法」，可望強化美台安全合作。

綜合外電報導，川普將於美東時間十三日下午訪問位於紐約的德拉姆堡，該處為美國陸軍第十山地師的駐紮基地。川普將發表致詞，並當場簽署「二○一九財年國防授權法」。

上述法案包含多項涉及限制中國條文，也透過要求軍力評估與建議美台參加彼此演習等內容，強化美台防衛關係，因此頗受兩岸關注。

例法案第一二五七條規定，為強化台灣軍力戰備，美國國防部長經與適當的台灣對口諮商後，須對台灣軍力進行全面性評估。並應在立法生效日後一年內，向國會提交防禦評估報告，報告還應提出擴大美台軍事交往及聯合訓練、支持美國對台軍售及發展不對稱作戰能力等計畫。

台美GCTF擴大合作

16國執法官員來台參訓

另外，台美推動「全球合作暨訓練架構（GCTF）」，我調查局與美國緝毒署、國土安全部等單位合作，舉辦為期兩天的「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，共有來自三大洲十六國的執法官員來台參訓。行政院長賴清德、法務部長蔡清祥及新到任的AIT處長酈英傑將出席今天的開訓典禮。

這是台美在GCTF架構下首次舉辦國際執法研習，也是第十二場國際訓練計畫。