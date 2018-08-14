新聞解讀》台美關係正堆高積木

2018-08-14

特派記者蘇永耀／特稿

在中國升高對台打壓之際，蔡英文總統此次「同慶之旅」被高度關注，除二度造訪巴拉圭，鞏固南美洲唯一邦交國外，另是在美國通過台灣旅行法後，台灣總統在美國能夠「走多遠」。

台美關係確實增溫中，但面對美國及中國的貿易戰加劇之際，台美之間經營雙邊關係，也是步步審慎，避免反而成為北京報復的口實。

這從蔡總統此次過境美國，選擇洛杉磯及休士頓，而非美國東部較具政治敏感的城市，即可看出台美雙方都傾向選擇一塊一塊堆高積木的務實方式，而非尋求一步到位的快速作法。

然而，即便過境點較不具政治敏感，但這兩城市蔡總統都是第二度過境，在台旅法通過後，總統要較過去能「走多遠」，前後比較，都是台美關係的觀察指標。

尤其，在前任的馬英九以不惹惱北京為前提下處理台美關係，台美互動顯得處處壓抑，蔡英文在這背景下發展雙邊關係，在步調上亦難以說快就快。

以在美國舉行的僑宴為例，馬時代媒體無法進入會場，只能透過與會者轉述或手機「直播」等間接方式採訪，蔡總統這次在洛杉磯停留期間，終於突破過去不正常的情況，媒體得以在現場全程處理新聞。

另在「公開行程」列入造訪隸屬僑委會的僑教中心，總統可公開踏入我駐美機構。返程過境休士頓還預定訪問美國聯邦機構等，台美互動正常化，台灣總統獲得真正的尊榮待遇，媒體也能自由採訪，這才是真正彰顯彼此共享的民主及自由價值。

積木須一塊一塊地墊高，甫來台履新的美國在台協會台北辦事處處長酈英傑提到台美之間迎接兩個新的里程碑，一是美國在台協會內湖新館的今年開張，以及慶祝「台灣關係法」四十週年。台美之間盛事連連，但也要一步接著一步。