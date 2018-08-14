頭一回 總統視察駐美官方機構

參訪僑委會洛杉磯僑教中心
〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間十二日中午抵達首站美國洛杉磯，不同於以往台灣總統過境美國時低調活動，在台美關係增溫之際，蔡總統的行程則公開化，在洛城第一個行程即前往僑委會在洛杉磯的僑教中心，這也是我總統首度公開視察在美的台灣官方機構，具有高度政治象徵性。
活動公開 不同於以往低調過境
蔡總統搭乘專機抵達洛杉磯國際機場，美國在台協會主席莫健及我駐美大使高碩泰登機歡迎總統到訪。
總統一行稍晚抵達洛杉磯僑教中心後，現場有數百位僑胞迎接總統，並高呼「我愛總統、我愛台灣」，蔡總統下車後反方向走向隊伍，還與熱情的僑胞一一握手後，才轉身走入僑教中心。不同於以往過境必須維持低調，活動已不再受到限制。
挺台的僑胞來自不同年齡層，有年僅十七歲、甫拿下今年台美小姐后冠的黃茵格，也有一○七歲的人瑞黃蔡瑞雲。黃茵格對於台灣總統是女性，非常驕傲；黃蔡瑞雲前年曾回台幫蔡總統站台，今年年底選舉她要再回台投票，仍然相當健朗的她表示要當面跟總統說：「多謝照顧台灣。」
總統在僑教中心除參觀中心設施外，也與正在學習布袋戲文化的青少年一同操偶。在「二○一八與總統有約—台美青年座談」時，總統提到這是首次在僑委會的僑外機構，尤其洛杉磯這麼大的場地與大家會面，「這就是一個很重要的轉變開始」。
針對如何吸引青年回台就業及投資，總統回應表示，自從她上任之後，就賦予僑委會一個任務，希望真正連結台灣與僑界，而不是只有傳統僑社的感情連結。總統強調，台美青年如要回來發展，政府會負責導入與台灣社會的連結，「現在是最好的機會，千萬不要錯過。」
飛往巴拉圭前 將會見美國政要
總統離開僑教中心時，對街則有數十名中國僑民高喊反對台獨，抗議蔡總統到訪。不過，此時天空剛好由挺台的僑胞租小飛機拖拉著標語「台灣不是中國的一部分（Taiwan is not part of China）」。
蔡總統這次出訪友邦巴拉圭和貝里斯，去程過境洛杉磯，回程過境休士頓。總統在洛杉磯第二天行程將與美國政界友人進行早餐會；之後，蔡總統將參訪雷根圖書館，並首次發表公開講話；傍晚將離開洛杉磯，飛往巴拉圭，在登機前還將會見美國政要。