頭一回 總統視察駐美官方機構

2018-08-14

參訪僑委會洛杉磯僑教中心

〔特派記者蘇永耀/洛杉磯報導〕蔡英文總統「同慶之旅」在美西時間十二日中午抵達首站美國洛杉磯,不同於以往台灣總統過境美國時低調活動,在台美關係增溫之際,蔡總統的行程則公開化,在洛城第一個行程即前往僑委會在洛杉磯的僑教中心,這也是我總統首度公開視察在美的台灣官方機構,具有高度政治象徵性。

活動公開 不同於以往低調過境

蔡總統搭乘專機抵達洛杉磯國際機場,美國在台協會主席莫健及我駐美大使高碩泰登機歡迎總統到訪。

總統一行稍晚抵達洛杉磯僑教中心後,現場有數百位僑胞迎接總統,並高呼「我愛總統、我愛台灣」,蔡總統下車後反方向走向隊伍,還與熱情的僑胞一一握手後,才轉身走入僑教中心。不同於以往過境必須維持低調,活動已不再受到限制。

挺台的僑胞來自不同年齡層,有年僅十七歲、甫拿下今年台美小姐后冠的黃茵格,也有一○七歲的人瑞黃蔡瑞雲。黃茵格對於台灣總統是女性,非常驕傲;黃蔡瑞雲前年曾回台幫蔡總統站台,今年年底選舉她要再回台投票,仍然相當健朗的她表示要當面跟總統說:「多謝照顧台灣。」

總統在僑教中心除參觀中心設施外,也與正在學習布袋戲文化的青少年一同操偶。在「二○一八與總統有約—台美青年座談」時,總統提到這是首次在僑委會的僑外機構,尤其洛杉磯這麼大的場地與大家會面,「這就是一個很重要的轉變開始」。

針對如何吸引青年回台就業及投資,總統回應表示,自從她上任之後,就賦予僑委會一個任務,希望真正連結台灣與僑界,而不是只有傳統僑社的感情連結。總統強調,台美青年如要回來發展,政府會負責導入與台灣社會的連結,「現在是最好的機會,千萬不要錯過。」

飛往巴拉圭前 將會見美國政要

總統離開僑教中心時,對街則有數十名中國僑民高喊反對台獨,抗議蔡總統到訪。不過,此時天空剛好由挺台的僑胞租小飛機拖拉著標語「台灣不是中國的一部分(Taiwan is not part of China)」。

蔡總統這次出訪友邦巴拉圭和貝里斯,去程過境洛杉磯,回程過境休士頓。總統在洛杉磯第二天行程將與美國政界友人進行早餐會;之後,蔡總統將參訪雷根圖書館,並首次發表公開講話;傍晚將離開洛杉磯,飛往巴拉圭,在登機前還將會見美國政要。