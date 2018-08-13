每組高達375萬元》長效型心室輔助器 10月納健保

2018-08-13

延長等待心臟移植患者存活率

〔記者林惠琴／台北報導〕心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但不少患者等不到換心就撒手人寰，過去為此類病人延長壽命，健保已給付短效型心室輔助器，但最多只可使用約三個月，日前經健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論決定，定十月新增給付高達近三七五萬元的長效型心室輔助器，存活率可大幅延長，創下健保開辦以來，單一醫材給付價格最高紀錄。

器官捐贈移植登錄中心統計，去年等待心臟移植共二二二人，但僅八十二人接受換心，六十六人死亡退出等待。

健保署長李伯璋表示，心臟移植是治療末期心臟衰竭的有效方法，但超過一半以上的末期心臟衰竭患者，在等待換心過程中，因心臟衰竭引起併發症、心肌梗塞或心室性心律不整而死亡。

創健保單一醫材給付最高價格

為讓末期心臟衰竭患者撐下去，二○一一年十月健保已給付「短效型心室輔助器」，輔助心臟維持運作，每組約三十五萬元，去年使用六十九組，但因效益有限，決議新增給付「長效型心室輔助器」。

根據健保署資料，使用短效型心室輔助器的患者，術後必須住院長達六十天，甚至受設備限制，可能要長期住院；長效型心室輔助器則是住院約三十天、植入情況穩定後，就可出院定期追蹤，等待心臟移植。

台大醫院心血管中心主任陳益祥說明，末期心臟衰竭患者使用短效型心室輔助器，最多可用三個月，存活率不太有超過一年情況，但長效型心室輔助器兩年存活率可達八成以上，日、星、港等地也已納入健保給付。

不過，長效型心室輔助器缺點是價格昂貴，每組健保支付金額高達約三七四．七萬元，給付條件較嚴格，包含必須能耐受抗凝血治療、符合特定心臟移植條件且無法脫離強心劑注射等，一年估約二十人受惠。