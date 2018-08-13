霸佔鬧區行人專區「登台」 中國大媽歌舞團流竄香港

2018-08-13

製造噪音、破壞規矩 引發香港民眾抗議

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人的霸佔文化無孔不入，近期在香港旺角、尖沙咀等鬧區，中國「大媽歌舞團」任意在街頭載歌載舞，遭居民、商家及職業街頭藝人等痛批破壞規矩，不僅製造噪音，還收取酬賞，明顯違反法律。然而，港府及親中政黨毫無作為，迫使學生團體等民間人士站出來捍衛家園。

旺角熱鬧的行人專用區，近年在大批中國大媽、大叔進駐後，交通、噪音等問題惡化，上月初力挺大媽的親中團體與本土派人士還爆發衝突，致使港府在上月底正式取消行人專用區。不料，中國「大媽歌舞團」連續兩個週末轉戰尖沙咀天星碼頭一帶繼續「登台」，十一日晚再度引發港人抗議。

連累旺角行人專用區取消 又轉戰尖沙咀

港媒報導，中國表演者在天星碼頭「遍地開花」，不僅堵住小型渡輪出入，還拒絕配合他人輪流演出，且表演聲浪衝破九十分貝，遭警方制止後又故態復萌。不僅商家抱怨影響生意，不排除申請禁制令，長年演出的街頭藝人也哀嘆，中國表演者不應強佔場地、滋擾他人。

「學生獨立聯盟」當晚攜帶「請勿行乞」等標語包圍中國表演者，引述法律條文指收取金錢表演已違法。大批民眾也到場疾呼「政府無能，人民自救」、「還我天星碼頭」等訴求，大媽、大叔則回嗆：「難道你們不是中國人？」雙方對峙半小時後，部分大媽才由一直袖手旁觀的警方以安全為由護送離場。