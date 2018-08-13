謠言亂選戰》假新聞四竄 藍：即時澄清、反擊

2018-08-13

〔記者林良昇／台北報導〕網路謠言、假新聞充斥，造成國安問題，年底縣市長大選，藍綠陣營互控「假新聞」恐將成常態。藍營諷刺，民進黨秘書長洪耀福恐怕才是假新聞的來源，雖不會對國民黨選情造成太大影響，但仍須即時澄清、反擊，避免傷害擴大。

諷洪耀福就是來源

國民黨組發會主委李哲華舉例，洪耀福曾提及，國民黨新北市長參選人侯友宜親口跟他說：「兄弟，我沒有要選」；洪耀福每次講國民黨的，國民黨都有澄清，現在看起來，洪所說的並非事實。李哲華強調，民進黨在執政，在野黨只是根據實際情況評論，政府的否認方式就是說假新聞，但這種做法並非公平選戰，也是傷害台灣民主。

國民黨嘉義縣長參選人吳育仁表示，所謂的「假新聞」就是過去的抹黑，只是新名詞，本質並不變，國民黨也要防範對手的假新聞，如果受到所謂的假新聞攻擊，對選情有影響，畢竟第一時間的新聞比較有亮點，之後的澄清都緩不濟急，但假新聞如果使用過當，反而會惹禍上身。

國民黨桃園市長參選人陳學聖說，有某些側翼團體、社群網路平台會攻擊他，例如綠黨桃園市議員王浩宇經營的臉書「我是中壢人」，不監督市長鄭文燦，反而監督他，但「我幹嘛理他？」

國民黨雲林縣長參選人張麗善指出，雲林之前發生「水井規費」的爭議，雲林縣長李進勇就反擊她說的是假新聞，但她認為造謠的反而是對手，結果縣府還動用預備金編列一百萬元檢舉獎金說要遏止造謠。

國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜出來選舉後，網路上會有不同的社群攻擊或支持，如果有很明顯的錯誤，團隊就會拿出實際數字打臉回去，該澄清就澄清，但不會預設是來自哪個單位的網軍，把事情說清楚比較重要。