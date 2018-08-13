謠言亂選戰》消滅老舊汽機車流言 對綠營最傷

2018-08-13

〔記者楊淳卉、陳鈺馥／台北報導〕民進黨政府執政兩年完成多項改革，謠言與假消息卻也隨之在社群網站、通訊軟體大量流傳。黨內發現，「空污法修正後將消滅十年以上老舊汽機車」的假消息，對民進黨傷害最深。

空污法修正後，不少人抨擊是要消滅二行程及十年以上老舊汽機車，很多機車行更是罵到爆。中部輔選幹部形容，在地方遇到很多大卡車車主抱怨，指空污法上路後，大卡車不是得花大錢加裝污染防制設備，要不就是花百萬元換新車，否則很難通過排氣檢驗。由於很多車主身上還揹車貸，他們氣得大罵「難道要我再貸款買新車？」

由於空污法、空污議題謠言已影響民進黨中南部縣市選情，部分地方黨部還規劃舉辦工作營，教導各級黨籍參選人「闢謠」；民進黨也安排環保署長李應元出席中南部地區的授旗造勢活動，向綠營支持者澄清有關二行程機車及老舊汽機車將被消滅的謠言。

黨內高層坦言，很多民進黨傳統支持者是以機車做為代步工具，謠言確實分化支持者向心力。然而事實上，空污法只規範排氣標準，未規範機車車齡，基層會在錯誤訊息下，對民進黨產生不滿情緒，事後要花很大力氣解釋。

黨內人士指出，比起空污法，年改謠言的傷害有限，因為大家心理上還是支持年改。不過，軍公教人口比例高的澎湖縣，選情受年改衝擊特別深，這是結構問題，實在沒辦法。

蔡要求政務官下鄉闢謠

兼任民進黨主席的蔡英文七月底展開全台輔選，也依各縣市情況「對症下藥」，安排一至兩名相關部會首長出席造勢活動，讓政務官與支持者面對面溝通。例如農業大縣宜蘭縣、南投縣的授旗造勢，就安排農委會主委林聰賢說明農業政策及水利會改革成果；重點發展綠能產業的彰化縣、台中市，則邀經濟部長沈榮津說明二○二五非核家園政策，更不忘抨擊國民黨支持的「以核養綠」公投。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，因應網路假消息不斷，各部會須在第一時間澄清說明政策，若為「境外勢力」作祟，國安單位也會調查。

谷辣斯提及，除了假消息，更多的是惡意扭曲的「政治性攻擊」，例如適逢農曆七月鬼門開，內政部推出墓地閒置空地發展太陽能，結果被扭曲成「靠鬼發電」，要在墓碑上架光電板。中選會副主委陳朝建則表示，對於不實文宣或黑函廣告，以「檢警調廉政合作平台」機制，依法處理。