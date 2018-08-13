北市網戰》創造話題 柯P超狂

2018-08-13

大玩臉書、IG、Line…

〔記者周彥妤、鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲擅長打網路戰，不僅各平台粉絲人數遠遠超越國民黨北市長參選人丁守中、民進黨參選人姚文智，甚或是議題領導、話題創造能力，都是一枝獨秀；而丁守中近日加強網路攻勢，提高年輕世代的網路語言比例，積極拉攏年輕族群；姚文智則是將臉書重新盤整開張，改變原本單論政策主張的做法，採用更具創意的形式呈現政見。

柯文哲與民進黨「分手」後，揚言要用兩千萬元「低成本」打天下，主攻網路宣傳，除積極經營臉書和IG，六月並推出Line@官方帳號，目前已有逾廿二萬人追蹤；柯文哲日前上網路節目宣傳市政，其中和網路節目《木曜4超玩》合作的影片「一日市長幕僚」更是創下近千萬點閱率，連帶捧紅一票柯市府幕僚。

柯文哲七月啟動首波群眾募資計畫，網站上線不到十二小時就宣布達成目標關站；柯文哲競選辦公室昨也透露，柯文哲競選官網將於八月下旬上線。

丁強化空戰 拉攏年輕族群

丁守中在組織戰上坐擁國民黨基本盤優勢，然而在「空戰」（網路、文宣）方面就無法與柯文哲抗衡，丁的網路聲量雖遠不及柯，但已勝過姚文智，在各社群軟體追蹤數都穩居第二。

丁守中目前於臉書上共有「丁守中粉絲團」、「職人政治家 丁守中」及「我是叮叮」，合計粉絲人數為十七．九萬，與柯文哲的個人粉絲團、競選團隊臉書「teamKP」所合計的粉絲人數一九三萬人相比，還不到一成，但已經是姚文智七萬三千人的二．四倍。

在官方LINE上，丁追蹤人數為二．五五萬人，柯是廿二．六萬人，柯是丁的八倍多。丁在Instagram僅有一三九五位追蹤，遠輸柯的四十七．四萬人。

姚文智臉書粉絲專頁「姚文智翻台北」，粉絲人數約七萬三千多人，官方LINE粉絲人數約六千七百多人，IG粉絲僅有五百多人，相較柯、丁兩人，顯示尚有長足的增長空間。

姚重啟臉書 整軍再出發

姚文智近日重新開張臉書粉絲專頁，有人認為似乎改走保守路線，姚文智受訪表示，社群經營不至於打保守牌，過去採取較為土法煉鋼的策略，致力呈現政策主張，近日加入新的專業團隊後，將把冗長、複雜的政見，轉化為外界容易理解的內容，盼讓市民立即掌握北市究竟該如何走向改革的道路。

姚文智競選辦公室也說，盤整臉書重啟後，加入新的年輕、專業團隊經營，將會如封面照片的字眼Restart（重新開始）般，讓外界重新認識有別以往的姚文智。