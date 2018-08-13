貼圖衝人氣 Q版小侯卡哇伊

2018-08-13

〔記者何玉華、邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜參選以來，常透過臉書分享想法，人氣不弱，卻只有一場與外甥藝人納豆合作的直播。侯友宜昨天被問到蘇貞昌與賴清德合體直播，會不會對他造成壓力？侯友宜說，他喜歡和年輕人、市民直接在基層互動，這才是支持他的力量，「以小搏大，小咖不一定會輸。」

銷量一度衝到排行榜第七名

蘇貞昌昨天推出LINE貼圖，侯友宜早在八月初就已推出。侯友宜說，這證明自己推貼圖的文宣方向是對的，而且自己的貼圖銷量不錯，一度衝到排行榜的第七名，「老縣長看到後一起做，也沒有關係。」侯友宜還預告，未來還有年輕人製作的KUSO版本，會更好玩、更好笑，要大家拭目以待。

侯友宜的LINE帳號有機器人「小侯」，可以「代班」跟民眾聊天。如果輸入「柯Ｐ」，會回應出「他的LINE粉絲好多喔！我們也要加油！」輸入「朱立倫」、「蘇貞昌」也會有不同的回應；侯友宜辦公室發言人賴冠群說，民眾聊天的內容也會蒐集起來做為擬訂政見的參考，目前仍以打招呼問候的居多。

對於僅一場臉書直播，數量是否偏少？賴冠群表示，臉書直播要搭配特定的題目，用短影音的方式呈現，在觸及率與民眾的接受上，才會比較有效；之前與納豆的直播，最高觀看人數超過兩千人，瀏覽量已經超過九萬人次，未來會再視議題推出。

賴冠群也說，在LINE還沒有開放政治人物貼圖前，就有支持者洽詢要製作貼圖，選辦提供了部分侯友宜生動活潑的照片參考，後續沒有繼續追蹤，後來貼圖申請成功，連侯友宜都覺得意外，但這並非官方版的LINE貼圖。

至於侯友宜的IG則是呈現日常跑行程中發生的小細節、幽默談話，有別於傳統新聞平台看到的生硬政治新聞；甚至侯友宜會自己挑選照片，依照主題尋找適合的角度切入、發文，更貼近心裡想表達的想法。