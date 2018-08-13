焦點評論》中國的「偷襲」

2018-08-13

記者鄒景雯／特稿

趁著蔡總統出訪之際，預料欺善怕惡、倚強凌弱的中國絕對不會閒著，肯定又會利用這個機會對台故技重施，只是現在的中國對著台灣叫板的底氣，早已不若過往，成熟的台灣社會愈來愈有「比氣長」的覺悟。

所謂的故技，首先不外就是心理戰。現在正值解放軍的演訓季節，對台軍演本是共軍存在的重要理由，年度演習乃是天經地義，過去兩年對岸軍改修改訓練大綱，對台演習規模縮小，不過，今年恢復了常規演訓，回顧上半年北京透過央視誇炫軍演畫面「威懾台獨」，這次若再出老梗，台灣人要說，真是好怕怕，怕到彈性業已疲乏。

其次可能拿下我邦交國，這次蔡總統出訪的主要友邦巴拉圭，中國曾提出二百億美元投資計畫做為交換條件，但阿布鐸總統已向美國承諾不會與台斷交。此外，中國更策動塞內加爾、莫三比克政要出訪史瓦帝尼進行遊說，然史王強調不會輕易改變友台立場，除非政權遭到推翻。連中國涉台學者都已觀察到，奪取台灣邦交國，有如拳打棉花，台灣人民多數無感，北京外交鷹派若要硬幹，只能請便。

最後一個爛招就是海外示威，這次蔡總統過境的洛杉磯，中國主導的「美國華人社團聯合會（美華聯）」將召集逾五百名台籍及陸僑前往抗議，甚至還傳出要租用飛機及漂浮氣球懸掛「台灣是中國的一部分」標語，若果真如此演出，肯定會笑破大家的肚皮。

為什麼台灣這麼「韌命」？因為大家看到，習近平沒有掌握川普剛上台時「先禮」的機遇期，導致「後兵」登場。今年貿易戰正式開打，已經先後針對五百億、二千億美元輸美商品加徵關稅，中國湊不出以眼還眼的數目，只能擠出六百億美元的報復，說明北京暴虎馮河的失策；尤有甚者，白宮、美國防部發表安全戰略報告，將中國定位為戰略競爭者；美國會更通過「台灣旅行法」、「國防授權法」等友台法案，要求對台軍售常態化，呼籲邀請台灣加入環太軍演。

面對如此劣勢，中國還打著聯歐制美的舊算盤，殊不知自由世界已早一步聯合起來。先是，日本、歐盟七月十七日簽訂自由貿易協議，緊接著，退出TPP、看跨大西洋夥伴協議（TTIP）不順眼的川普竟與歐盟建立零關稅框架，造成中國空前孤立。回想今年初習近平在瑞士達沃斯高唱自由貿易，自以為是川普保護主義時代的救世主，現在看來真是春秋大夢。

對外遇挫，對內至少要有序提振。然而，層出不窮的社會亂象暫且不論，七月卅一日中共中央政治局會議所謂部署下半年經濟工作，竟只提出預期中的「六穩」，擺明只是風險控管；眼見十月象徵「改革開放」四十週年的十九屆四中全會就要到了，這次北戴河會議中竟無人端出震天價響的「全面深化改革」草案，顯然習大大已經炒不出任何足以吸睛的願景大菜，而所謂的「穩預期」，與暗示國內外盡早對其死了這條心，有什麼不同？

通盤了解了大勢所趨，台灣人自然明白，縱使中國再怎麼困台、窮台，甚至把台灣逼進死角，中國威脅世界秩序的好大喜功卻正破綻百出，疲態已現。在這個時刻，爭一時要緊，爭千秋更重要，台灣又有什麼好畏懼的。