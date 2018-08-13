陳菊︰總統出訪 是國家很自然的行為

2018-08-13

洛城中國僑團 嗆堵蔡抗議

〔特派記者蘇永耀／隨行報導〕總統蔡英文台北時間十二日展開「同慶之旅」，首站將過境美國洛杉磯，對於當地的中國僑團動員抗議，隨行出訪的總統府秘書長陳菊在專機上說，總統代表台灣訪問，這是國家很自然的行為，她抱持「平常心」，這是民主的過程，也是民主必要的忍受。

蔡總統出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計九天八夜，去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

陳菊首度跟隨總統出訪，但專機過境美國，陳菊將繼續留在美國境內宣慰僑胞，陳菊預計走訪洛杉磯、舊金山、鹽湖城、鳳凰城等城市，之後再到休士頓與總統會合。

蔡總統抵達首站的洛杉磯，有中國僑團揚言抗議。陳菊在專機上受訪時提到，「我不理解他們有這樣的抗議」，蔡總統代表台灣到巴拉圭，向巴拉圭新任總統祝賀，「這是我們國家很自然的行為，也是應該的。」

將留美宣慰僑胞 表達感謝

陳菊說，如果中國大陸的僑民對蔡總統不夠理解，或者因為蔡總統所代表的意義，而表達反對意見，她認為，自由、民主、多元是台灣的價值，如果在國外有一些不認同或者不接受的聲音，「這是民主的過程，也是民主必要的忍受，我抱持平常心」，在台灣每天有各種不同的意見聲音、政治主張，非常多元，何況在美國；在美國，任何不同意見聲音的表達，都有一定的界線，她尊重。

陳菊提到，蔡總統選舉過程，很多海外僑胞回到台灣加油支持，這次她到美國與僑胞見面、溝通，一來是表達感謝，二來也向僑胞報告這兩年多來的努力與改革過程遭遇的困難。

媒體詢問，是否希望僑胞年底回來投票？陳菊說，其實她來見僑胞，「與年底的投票沒什麼關係，不過，年底的投票，他們願意回來，我當然很高興」；現階段是因為海外僑胞關心台灣的議題，她會盡量向僑胞報告，「海外僑胞的支持，對我們來講，是很重要的力量。」

對於這次長程飛行，陳菊也透露帶了兩本較輕鬆的書籍，一本是小說「播磨丸」，另一本是中央研究院的「研之有物：穿越古今！中研院的廿五堂人文公開課」。