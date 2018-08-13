蔡︰沒人可抹滅台灣的存在

2018-08-13

走出去「要讓全世界看到台灣」

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕蔡英文總統昨展開九天八夜的「同慶之旅」，率團出訪巴拉圭及貝里斯兩友邦。蔡英文行前發表談話表示，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們的國家及人民對民主自由的堅持，「只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在。」

蔡總統說，這次出訪的名稱是「同慶之旅」，她將代表中華民國及台灣人民參加巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）就職典禮，表達對巴拉圭人民的祝福；在這次的出訪中，也會前往貝里斯，和該國的政要會面，並為我們離家萬里，替台灣拚外交的夥伴們加油打氣。

總統說，帶領台灣走出去拓展外交空間，是身為總統的責任，「走出去就是要讓全世界看到台灣，看到我們國家及人民對民主自由的堅持，只要我們堅定，就沒有人可以抹滅台灣的存在。」

克服封鎖 向世界傳達訊息

對於這次出訪，總統指出，希望向世界傳達三個重要的訊息。第一，要感謝友邦對於台灣的相挺、表達祝賀，也要對他們長期支持台灣的國際參與表達感謝；在過境美國的時候，會和一些老朋友見面，在她出發前往巴拉圭的時候，總統府秘書長陳菊將繼續留在美國，與僑界互動，她也請陳菊透過這次的機會，感謝美國各界、在台美人對台灣的支持。

總統說，第二個訊息是我們要堅定地走出去拓展外交空間，台灣的外交處境確實艱難，但台灣人從不因艱難而卻步，每一次的打擊只會成為下一次突破的動力，「走出去就是我們的海洋性格，克服萬難就是台灣精神，不管壓力再大，都不可能封鎖台灣人走向世界的心願。」

總統說，第三個訊息就是我們會持續壯大台灣，堅守民主自由的價值。壯大台灣是我們不變的施政方向，在她出訪的這段期間，請執政團隊持續推動政務，保持國家穩健前進的腳步，她也責成國防部及全體國軍弟兄姊妹，務必保持高度的警戒守護國家安全。