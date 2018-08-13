大突破 總統將首訪美聯邦機構

2018-08-13

台美關係增溫 過境待遇提升

〔特派記者蘇永耀／隨行報導〕蔡英文總統「同慶之旅」將過境美國洛杉磯及休士頓兩城市，隨著台美關係的增溫，總統在美期間的行程將有較大突破。據了解，總統在洛杉磯將首度視導我僑外機構，另在休士頓則將進入美國聯邦機構訪問。

出訪巴拉圭、貝里斯 過境美國洛杉磯、休士頓

蔡總統在台北時間十二日下午啟程，除前往南美洲出席友邦巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮外，並首訪中美洲友邦貝里斯，另於去程將過境美國洛杉磯，返程則過境美國休士頓。

據指出，隨著台美關係增溫，加上美國通過「台灣旅行法」，總統過境美國的待遇也將提升。

視導僑教中心 僑宴人數破千

據指出，總統一行在美西時間十二日中午抵達洛杉磯後，將前往我洛杉磯的僑教中心，這是隸屬僑委會的官方機構，蔡英文以總統身分前往視導，具有高度象徵意義。

總統晚間則將出席洛杉磯僑宴。據指出，這場僑宴的規模也是近年之最，估計將有超過一千二百人參加。面對中國升高對台打壓，反而激起力挺台灣的僑胞同仇敵愾的團結，僑胞們將以踴躍出席僑宴展現對台灣的支持。

另外，中國僑團聲稱，將動員僑民在蔡總統下榻的洲際飯店抗議。總統府發言人黃重諺對此表示，台灣和美國都是民主自由的國家，尊重不同意見表達，總統的維安工作，也都在特勤單位的高度專業下確保無虞。

總統在洛杉磯的第二天行程，則將前往著名的美國雷根圖書館參訪。

至於十八日自中南美洲訪問結束，於過境美國休士頓時，則將進入美國聯邦機構進行訪問。至於是哪個機構，訪問團三緘其口，不願意透露相關細節，避免中國趁機出手干預。

對於在美國的行程，總統在專機上說：「過境美國期間，我們也會與許多老朋友、新朋友，交換國際局勢的想法與意見。」

除總統過境美國外，總統府秘書長陳菊這次將藉由隨行的機會，繼續停留美國會晤當地僑界人士，在中國加強拉攏我僑團之際，陳菊此行也扮演鞏固僑界力量的重要角色。