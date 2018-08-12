安康接待室見證白色恐怖 擬規劃人權文化園區

2018-08-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為調查全台不義遺址現狀，行政院促轉會八月七日首度踏入白色恐怖時代最駭人聽聞的調查局「安康接待室」勘查，發現羈押政治犯空間場域、刑求偵訊室，原貌皆完整保留，未來擬朝向人權文化園區規劃保存。

據轉述，「安康接待室」土地總面積四八七九坪，設立於戒嚴時代一九七三年，一九八七年解嚴後停用，上週二在調查局官員帶領下，首度破門開啟塵封十多年的入口，讓促轉會成員進入昔日空間，幽暗黑牢重見天日。

當年羈押政治犯

據指出，位在新店山區的「安康接待室」，當年是調查局與警總一起共用，區分四大區域，包括工作區、休養區、生活區及警總軍官宿舍。促轉會委員當天先參觀調查局負責偵訊的「工作區」，警總與調查局辦公交接的「陰陽門」至今仍存，警總管理人犯的「休養區」則設有押房，也保留了法醫放置遺體的鐵櫃，氣氛陰森恐怖。

前民進黨主席黃信介、作家柏楊等人，都曾被送到此地接受「招待」，前考試院長姚嘉文也在「工作區」被偵訊了五十天。實地勘查也發覺，部分口述史料描述被特務拖去毒打的所謂「地下室」，其實不在地下，而是順著山勢坡度下去的房間，還有對外窗戶。

促轉會委員表示，調查局與警總在「安康接待室」採共管分治，警總在此設有「警備總部軍法處軍事看守所安康分所」，設有自己崗哨，警總與調查局在「陰陽門」交接人犯時，雙方不會越雷池一步，但調查局人員說警總權力比他們大，實際權力關係可能要看當時是誰當調查局長或警總司令，「老大是誰也會有影響」。